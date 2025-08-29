Ginnastica Saluzzo: iniziata la stagione 2025-26

Lunedì 25 agosto per la Ginnastica Saluzzo sezione Agonismo Ginnastica Ritmica e’ iniziata la preparazione in vista della nuova stagione sportiva 2025/26 che si presenta con una grande novità. Orgoglio in casa Ginnastica Saluzzo per la nomina della nostra tecnica Marta Giuliano a Direttrice Tecnica Regionale della sezione Ritmica del Comitato Piemonte e Valle D’Aosta della Federazione Ginnastica D’Italia.
Marta questa settimana sara’ a Terranuova Bracciolini impegnata nel collegiale organizzato dalla Società Ginnastica Terranuova che milita in Serie A, con 12 nostre atlete:
Aurora Bollati, Noemi Chiapello, Desiré Covarrubia, Rebecca e Maddalena Ariaudo, Giorgia e Aurora Musso, Lucia Durbano, Maria Vittoria Napodano, Alessia Rusu, Martina Fuso, Sveva Littera.
c.s.