Chiusa Pesio: tutte le limitazioni al traffico previste per Ciüsa Duvarta

In occasione della festa patronale “Ciüsa Duvarta”, sono previste alcune limitazioni al traffico.

Venerdì 29 agosto divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 13 all’una del 30 agosto in: Piazza Tre Medaglie d’Oro; piazza Vittorio Veneto nel tratto compreso fra via Garibaldi e piazza Tre Medaglie d’Oro; via Roma nel tratto compreso fra Piazza Tre Medaglie d’Oro e l’intersezione con via Turbiglio.

Sabato 30 agosto divieto di transito e di sosta nella zona delle casermette dalle 12 alle 17 per lo svolgimento di “Piloti per un giorno”, esperienza inclusiva di avvicinamento alle auto e moto da corsa per persone con disabilità.

Domenica 31 agosto divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 5 alle 20 di: Viale IV novembre; via Paschero Sottano (tratto compreso fra il civico n° 68 e l’intersezione con Viale IV novembre ); via Gino Eula; via Olmo ( tratto compreso dal civico n° 7 e l’intersezione con via Gino Eula ); via Marconi nel tratto compreso fra l’intersezione con via Fratelli Carle e l’intersezione con via Gino Eula; via Fratelli Carle; piazza Ferrero; piazza Cavour; via Mazzini; via Garibaldi; piazza Tre Medaglie d’Oro; via Roma ( fino all’intersezione della strada che conduce al Piazzale Aldo Viglione ); via Tommaso Vallauri; piazza Oreglia; via G. Mauro; piazza Martiri Della Libertà; via Parrocchia Vecchia; via Ospedale; piazza Cesare Battisti; via Comunale Mondovì (tratto compreso fra piazza Cesare Battisti e l’intersezione con Vicolo Filanda); piazza Carlo Mauro nel tratto compreso fra via Turbiglio e il civico n. 14; via Ospedale, via Turbiglio.

