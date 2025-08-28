Prima Categoria: il “fuoco vivo” che spinge e convince il nuovo Murazzo (VIDEOINTERVISTE e FOTO)

Il punto di differenza (62 Sant’Albano vs 61) che non ha permesso l’aggancio al Murazzo e ha negato il “sogno Promozione” al culmine della Prima Categoria 2024/2025, è il “fuoco vivo” che arde dentro i biancoazzurri fossanesi. Al lavoro da lunedì 11 agosto, per preparare gli impegni di Coppa Piemonte e (soprattutto) il nuovo lungo e tosto campionato. Ieri sera, in occasione di un allenamento congiunto a Roreto di Cherasco, abbiamo incontrato la squadra e lo staff.

Ai nostri microfoni, ecco le impressioni del vice-presidente Alessandro Riva.

Determinazione e lavoro sono due ingredienti imprescindibili per Mauro Fontana: al nuovo allenatore, abbiamo domandato come sta andando la pre-season e quali sono gli obiettivi in forte sinergia con il DS Silvano Mana.

Elenco convocati pre-sesason Murazzo 2025/2026:

Simone Barolo, Matteo Bosio, Ryan Bozza, Marco Busso, Francesco Cabutto, Alberto De Maria, Ayoube Elkarroumi, Federico Formagnana, Daniel Gaia, Mattia Garnero, Jack Ghigo, Valerio Grosso, Bent Konate, Ayoub Maru, Vincenzo Maffettone, Andrea Mellano, Leonardo Patrese, Lorenzo Pia, Tommaso Prato, Essouini Saas, Simone Saita, Filippo Santini, Andi Shehu, Alberto Spada, Andrea Tavella.

La parola al capitano (e difensore) Marco Busso, con anche una dedica speciale.

Uno dei “colpi” in entrata del mercato estivo è Andrea Tavella: esperto centrocampista ’95.

Preparando i primi impegni ufficiali: la prima giornata d’andata del girone G di Prima Categoria, domenica 7 settembre (ore 15,30) al “Pochissimo” di Fossano con lo Sporting Savigliano; la fase a gironi della Coppa Piemonte con San Sebastiano e Sporting Savigliano.

