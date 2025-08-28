La filiera del legno e l’eccellenza bovina tra i protagonisti alla Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Sabato 6 settembre, alle 11.30 presso il Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), si terrà il taglio del nastro della 78^ Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla sua 17^ edizione nazionale. Gli oltre 40mila metri quadrati dell’area espositiva ospiteranno 500 stand fino a lunedì 8 settembre, per una tre giorni dedicata all’incontro tra i protagonisti del settore primario e il grande pubblico. La Mostra aprirà le porte alle 8 di sabato mattina con la 52^ Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e con l’avvio del National Junior Show, per la prima volta a Saluzzo, che proporrà un ricco programma di prove a giovani e giovanissimi allevatori di diverse regioni di Italia, grazie al coordinamento di Ara Piemonte. Altra importante novità sarà “La piazza del legno”, uno spazio dinamico in cui scoprire macchinari in movimento, dimostrazioni dal vivo e assistere ad adrenaliniche sfide di abbattimento, sramatura e taglio con il “Triathlon del Boscaiolo”. Tre i momenti divulgativi proposti che sapranno coinvolgere le diverse anime della fiera: sabato mattina Polo del Legno & Green Community Terre del Monviso, con altri protagonisti della piazza del legno, rifletteranno sul fermento della filiera del bosco; domenica mattina si parlerà della sostenibilità della filiera lattiero-casearia con Compral Latte, mentre il lunedì, alla tavola rotonda di Agrion, Datameteo educational e Politecnico di Torino, il dibattito verterà sull’impatto del cambiamento climatico sull’agricoltura. Ulteriore novità sarà la premiazione della prima edizione del Concorso per l’Innovazione Tecnologica, ideato con CNR – Stems, per promuovere aziende di eccellenza tecnica e progettuale. Non mancheranno le presenze istituzionali con gli stand di Agrion, A.RA.AVI con “La gallina bianca di Saluzzo: Papa Giovanni XXIII e slow food”, il Distretto del cibo e della frutta del Piemonte e il Polo del legno. Ritorna infine l’apprezzato magazine della Mostra che è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna/Tractor Service, Olimac, Balfor – ed eVISO. La Mostra si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che dall’1 al 9 settembre offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli. Per informazioni visitare il sito fondazionebertoni.it.

Sabato 6 settembre, alle 8 aprirà la 52^ Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e prenderanno il via la attività presso la Piazza del Legno. Alle 9.30, nell’area incontri, si terrà il primo convegno della tre giorni in cui Polo del Legno & Green Community Terre del Monviso, le associazioni di categoria, Roberto Colombero (presidente Uncem Piemonte), Lucio Vaira (ceo Walden spa) e Marco Bonavia (vicepresidente Pefc Italia), racconteranno il fermento del mondo del bosco e di una filiera sempre più importante nel campo della produzione di macchinari. Alle 10, prenderà il via la prima prova del National Junior Show, organizzato da Ara Piemonte con la gara di tosatura da parte di giovani allevatori locali e provenienti da Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna. Alle 11.30, si terrà il taglio del nastro alla presenza delle autorità, a cui seguirà la premiazione della 1^edizione del Concorso per l’Innovazione Tecnologica, nato per riconoscere e valorizzare le aziende costruttrici che si distinguono per capacità innovativa e ingegno. Alle 16, con il National Junior Show, si potrà assistere alla gara di giudizio morfologico e conduzione.

Domenica 7 settembre, alle 10, si terranno le finali della 52^ Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana con le valutazioni delle categorie manze e giovenche, inclusi gli animali iscritti al Junior Show. Alle 11, presso l’area incontri, è in programma il convegno dal titolo “La sostenibilità della filiera Compral Latte per la valorizzazione del territorio”. Alle 11.30, invece, si terrà la finale assoluta dei soggetti del Junior Show e, alle 12, quella dedicata a manze e giovenche. Alle 15, spazio alle finali della 52^ Mostra Regionale con le valutazioni delle categorie vacche.

Lunedì 8 settembre, alle 9, ci saranno le finali della Mostra Regionale bovini razza Jersey con le valutazioni di categorie manze e vacche. Alle 9.30, presso l’area incontri, Luca Nari (Fondazione Agrion), Paolo Caraccio (Datameteo Educational) e Danilo Demarchi (Politecnico di Torino) proporranno una tavola rotonda dal titolo “Meteo, agricoltura, innovazione ai tempi del cambiamento climatico”. Alle 10, si terranno le finali della Mostra Interprovinciale bovini razza Pezzata Rossa Italiana con le valutazioni delle categorie manze, alle 11.30, saranno presentate le campionesse della 52^ Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e, alle 12, si terrà la cerimonia di premiazione delle mostre zootecniche. La 78^ Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo si concluderà alle ore 14.

