Balocco intensifica partnership con Juve ed estende accordo alla “Women” e alla “NextGen”

Balocco si conferma official partner della prima squadra maschile della Juventus per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28 e annuncia anche l’estensione alla prima squadra femminile e alla Juventus NextGen. Un passo importante che rafforza il legame tra l’azienda e il club calcistico, con una collaborazione che abbraccia ora tutto l’universo bianconero, confermando la volontà di Balocco di sostenere attivamente il mondo dello sport a tutti i livelli, dal professionismo femminile fino alla valorizzazione del talento dei giovani.

L’estensione dell’accordo prevede la presenza del marchio Balocco sul fronte della maglia di allenamento ufficiale, così come sulla maglia e sulla giacca pre-partita delle due squadre Women e NextGen.

Il logo sarà presente anche sui LED a bordo campo durante le partite interne di Serie A e Coppa Italia Femminile e di Serie C e Coppa Italia di Serie C NextGen. La partnership include anche la visibilità del brand sui backdrop interviste pre e post match, oltre a una serie di attivazioni digitali dedicate sulle piattaforme ufficiali Instagram e TikTok del profilo @JuventusWomen.

“Crediamo profondamente nello sport come leva educativa e sociale, e siamo orgogliosi di ampliare la nostra storica partnership con Juventus. Sostenere il calcio femminile e i giovani talenti significa per noi dare concretezza a valori come l’inclusione, la crescita personale e il lavoro di squadra. L’estensione della collaborazione a Juventus Women e Juventus NextGen rappresenta anche un’opportunità strategica per entrare in contatto con un pubblico sempre più ampio e trasversale, che comprende nuove generazioni e mondo femminile, dentro e fuori dal campo“, commenta Gianfranco Bessone, Direttore Amministrativo e Membro del CdA.

Damien Comolli, Direttore Generale di Juventus, ha commentato: “Il rinnovo di questa partnership rappresenta un segno tangibile dell’impegno reciproco e della fidelizzazione che lega due aziende storiche del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi dell’ampiamento che coinvolge la nostra prima squadra femminile e la formazione Next Gen, perché certifica il grande lavoro svolto dalla società in ambito femminile e giovanile, ampliando il raggio d’azione e creando sinergie che ci spingono verso traguardi sempre più ambiziosi. Insieme, siamo pronti ad affrontare le sfide future con determinazione e passione“.