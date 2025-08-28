Alba dei Campioni 2025: travolgente Atalanta, ok Milan e Inter. Ecco le semifinaliste

Si è conclusa nella mattinata di oggi (28 agosto) la fase a gironi del torneo Alba dei Campioni 2025, in corso fra i campi di Alba e Cuneo.

Nel Girone A, allo Stadio “San Cassiano” di Alba si sono sfidate Inter e Lazio: ad avere la meglio, i nerazzurri che calano il tris (3-0, reti di Vanacore, Menegazzo ed Omini; MVP Ferri) e passano come prima classificata; sorridono anche i biancocelesti che strappano l’unico pass disponibile come miglior seconda.

Nel Girone B, esulta il Milan che vince lo scontro decisivo con il Torino: al “Paschiero” di Cuneo è 3-1 grazie alla doppietta dell’MVP Kateete ed i gol di Chioccarelli e Marasco. Rossoneri che avanzano, granata che salutano la competizione.

Sonora sconfitta con eliminazione, invece, nel Girone C per la Juventus: i bianconeri cadono 6-0 con una super Atalanta a Madonna dell’Olmo. Bergamaschi che trionfano grazie ad i centri di Meyou, Edomwnoyi (eletto MVP), Rosa, Pettinà (doppietta) e Schinetti.

SEMIFINALISTE ALBA DEI CAMPIONI 2025 – Inter, Lazio, Milan, Atalanta

Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà oggi alle ore 19.30. Le semifinali, in programma venerdì 29 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 30 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’). Semifinali e finale si giocheranno nello stadio “Augusto Manzo” di San Cassiano.