Si chiude la fase a gironi di Alba dei Campioni 2025, quarta edizione di Alba dei Campioni, torneo Under 16 organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro Onlus.

L’Inter, dopo la sconfitta dell’esordio con il Napoli, ribalta la situazione superando 3-0 la Lazio. I risultati però sugli altri campi consentono ad entrambe le squadre di accedere alle semifinali.

F.C. INTERNAZIONALE – S.S. LAZIO 3-0

F.C. Internazionale: Spano, Seghezzi (40′ Palmini), Bagnara, Ferri, Forlani, Puglisi, Bronas (40′ Barcella), Marchesi, Menegazzo, P.Omini (53′ Castellarin), Vanacore (58′ Penta). A disposizione Bettinelli, Lucarelli, G.Omini, Di Carlo, Keqi. All. Paolo Hernán Dellafiore

S.S. Lazio: Palombi, Tocci, Rizzo (40′ Passardi), Ricci (53′ Sulaj), Napolitano, Paganini (31′ Ricci), Tolomeo (31′ Mistretta), Rago (31′ Grisari), Tagliaferri (40′ Scrofani), Salvati (31′ Schettini), Ieva (31′ Monti). A disposizione Ferrari, Scrofani. All. Cristiano Lombardi

Reti: 5′ Vanacore (Inter), 10′ Menegazzo (Inter) e 39′ rig. P.Omini (Inter)

MVP: Ferri (Inter)

Ammoniti: Seghezzi e Ferri (Inter); Napolitano (Lazio)

Ajdin Krusko, assistenti Andrea Cencio e Paolo Berbotto della sezione di Alba-Bra.

LA PARTITA

Non passa nemmeno un minuto che Tolomeo, di testa, ci prova da due passi, ma non riesce a dare la giusta forza alla sfera così Spano può bloccare senza troppe difficoltà.

Cinque minuti e Vanacore fa impazzire l’Inter con un tiro che si infila sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Spano (1-0). L’Inter è scatenata e dopo 10 giri di lancette, si porta sul 2-0 con la stoccata di Menegazzo.

La Lazio prova a distendersi nella seconda parte della prima frazione, chi però si trova a gestire il doppio vantaggio rischia poco in difesa. L’occasione più interessante dei “Biancocelesti” si registra al 26′ con il calcio piazzato mancino di Noah, che impegna Spano. Seghezzi e Menegazzo confezionano la chance per il tris: cross di Seghezzi e colpo di testa di poco largo del 9, chiudendo così i primi 30 minuti.

La Lazio rivoluziona la formazione nella seconda parte della mattinata e con il neoentrato Monti fa tremare la porta, colpendo il palo.

La partita non ha pause. Rizzo atterra Pietro Omini, al 39′. Lo stesso numero 10 dagli 11 metri non sbaglia. La palla ritorna a centrocampo, da dove Grisari sfiora un gol fantascientifico.

Menegazzo e Castellarin, nelle ultime battute, hanno addirittura la possibilità di rendere ancora più pesante il gap. All’Augusto Manzo termina però 3-0 per i ragazzi di Dellafiore.