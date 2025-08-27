eViso Spa: crescita su tutti i segmenti e ricavi ai massimi storici a 315,4 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – riunitosi in data odierna, ha esaminato i risultati preliminari relativi al periodo luglio 2024 – giugno 2025, non sottoposti a revisione legale.

eVISO ha registrato il proprio record storico di ricavi raggiungendo quota € 315,4 milioni, in aumento del 41%rispetto a € 224,3 milioni dell’anno precedente. Il record storico è frutto dell’incremento dei volumi in tutti i canali serviti e del lieve aumento del prezzo dell’energia.

Nel complesso, il volume di “energia totale” (somma di elettricità e gas consegnati in GWh) ha raggiunto 1.263 GWh, in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, i volumi erogati sono cresciuti su tutti i canali e su tutte le materie prime: l’energia elettrica ha raggiunto 1.152 GWh (+26%) e il gas erogato si è attestato a 110,3 GWh (equivalenti a 10,3 milioni di standard metro cubo) in crescita del 123% rispetto ai 49,5 GWh dell’anno precedente.

L’espansione del canale diretto ha portato ad un aumento dei punti di fornitura totali (luce e gas) a quota 32 mila, in crescita del 30% rispetto ai 24 mila dell’anno precedente, con volumi luce e gas in crescita del 38% a quota 475 GWh. Il canale reseller, con volumi totali luce e gas in crescita del 28% a quota 788 GWh, ha visto una contrazione del 9% dei punti di fornitura totali (luce e gas), scesi a quota 163 mila, a valle della focalizzazione del portafoglio sui clienti a maggior valore aggiunto.

I risultati hanno contribuito a generare un Gross Margin compreso tra € 19,0 milioni e € 19,8 milioni, in crescita tra il 6% e il 10% rispetto al periodo luglio 2023 – giugno 2024.

Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “eVISO ha un modello di business a piattaforma che garantisce la capacità di scalare volumi su più commodities. A conferma della bontà del modello, nei dodici mesi appena trascorsi eVISO è cresciuta del 123% sul gas e del 23% sull’energia elettrica. La materia prima gas rappresenta oggi oltre un quinto dell’energia totale (luce e gas) consegnata al canale diretto, una chiara dimostrazione della capacità strutturale di scalare in modo aggressivo su più segmenti. La strategia attuale è di affiancare alla dinamica commerciale di vendita del gas ai nuovi clienti diretti, anche il cross selling del gas alle migliaia di clienti storici di eVISO, con un upside che ci aspettiamo incida materialmente sui numeri dei prossimi semestri. Il focus strategico sui clienti diretti è visibile sia nel lancio ad inizio 2025 di CORTEX GAS, la piattaforma digitale che estende anche al gas la capacità logistica di gestione di decine di migliaia di pratiche, sia sulla accelerazione di 10 X del canale retail e agenzie comunicata al mercato negli ultimi mesi. La strategia di eVISO è crescere con forza sui canali di vendita diretta a più elevata marginalità con prodotti e servizi distintivi basati sulla nostra piattaforma digitale proprietaria”.

Lucia Fracassi, Direttore Generale di eVISO, ha commentato: “In dodici mesi eVISO ha raggiunto record storici su tutti i volumi erogati. Ricavi ad oltre 315 milioni di euro, in crescita del 41% rispetto ai 224 milioni di euro dell’anno precedente, di cui il 12% legato all’aumento del costo della materia prima energia (luce e gas). Siamo soddisfatti della crescita dei volumi in tutte le linee energetiche, in particolare il gas che ha registrato risultati record con un aumento del 123%. Il canale reseller ha evidenziato una crescita dei volumi del 28% accompagnata da una riduzione dei punti serviti a seguito della focalizzazione sulle utenze a più alto valore aggiunto. Al fine di dare esecuzione alla strategia di crescita sui canali diretti la società ha rafforzato significativamente la struttura commerciale di vendita espandendo le proprie attività in nuove aree di Piemonte e Liguria, oltre che ampliando la struttura del canale agenzie e retail. Sono fiduciosa che la leva operativa costruita in questi 12 mesi sia fondante per le ambizioni di crescita della Società”.

