Alba dei Campioni 2025: partono bene Lazio e Torino, si sblocca il Catanzaro

Va in archivio la prima giornata della quarta edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio Under 16 della Fondazione Vialli e Mauro Onlus.

Dopo la mattinata ricca di reti ed emozioni, nel pomeriggio tra l’Augusto Manzo, il Fratelli Paschiero e il Madonna dell’Olmo si sono giocate altre gare valide per la fase a gironi. Partono bene Lazio e Torino, si sblocca il Catanzaro.

GIRONE A

Il tris della Lazio condanna alla sconfitta il Napoli. Tutto aperto prima della seconda e decisiva giornata.

S.S. LAZIO – S.S.C NAPOLI 3-0 (Stadio San Cassiano Augusto Manzo di Alba)

MVP: Mistretta

GIRONE B

Il Torino di misura condanna la Cremonese all’eliminazione.

TORINO F.C. – U.S. CREMONESE 3-2 (Stadio Comunale Fratelli Paschiero di Cuneo)

MVP: Tonon

GIRONE C

Il Catanzaro, dopo la pesante sconfitta patita nella mattinata con l’Atalanta (0-5), supera nel finale della gara la Juventus.

JUVENTUS F.C. – U.S. CATANZARO 0-1 (Campo Madonna dell’Olmo di Cuneo)

Rete: Arone

MVP: Arone

Chiuderanno la prima fase, nella mattinata di domani alle ore 10, Inter-Lazio (Augusto Manzo di Alba), Milan-Torino (Fratelli Paschiero di Cuneo) e Juventus-Catanzaro (Madonna dell’Olmo di Cuneo).