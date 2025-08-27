Alba dei Campioni 2025: il Napoli parte bene, vince 2-0 contro l’Inter (FOTOGALLERY)

È cominciata questa mattina, mercoledì 27 agosto, la quarta edizione di Alba dei Campioni, torneo Under 16 organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro Onlus.
Il Napoli di mister Raffaele Annunziata comincia bene il torneo, battendo 2-0 l’Inter dell’ex Serie A Paolo Hernan Dellafiore. I partenopei volano a quota 3 punti grazie al gol dell’MPV Aldo Di Tella e la rete di Francesco Petriccione nella ripresa; in attesa del match del pomeriggio contro la Lazio, con un risultato favorevole gli azzurri potranno approndare in semifinale. I nerazzurri affronteranno la squadra biancoceleste giovedì 28 alle ore 10 sempre allo stadio San Cassiano Augusto Manzo.
