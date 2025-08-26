Il Vbc Savigliano al lavoro, Livia Vercellino: “C’è voglia di fare bene”

E’ ripresa lunedì 25 agosto l’attività sportiva del Vbc Savigliano, con una prima giornata “campale” di allenamenti, tra prima squadra e compagini giovanili.

C’è, ovviamente, tanto entusiasmo in casa biancoblù, come conferma anche la presidentessa Livia Vercellino: “Avevamo tanta voglia di tornare in palestra. Siamo felici di aver ripreso praticamente con tutte le annate, eccezion fatta per l’Under 12. Con il gruppo Under 13 e Under 14 faremo anche una due giorni di ritiro, ma tutti sono ormai a pieno regime, in attesa dei rispettivi debutti ufficiali”.

La curiosità è soprattutto rivolta alla prima squadra, che disputerà il campionato di Serie C: “Crediamo di aver lavorato bene negli ultimi due anni. In estate poi, anche con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a ritoccare bene il roster, centrando gli obiettivi che ci eravamo prefissati, tra ritorni importanti e innesti di spessore. Siamo giovani, ma abbiamo anche tanta voglia di fare bene. Per arrivare dopo? Staremo a vedere, ma senza dubbio il più in alto possibile”.

La prima occasione per testarsi sarà con la Coppa Piemonte, che scatta il 20 settembre: “Debutteremo, salvo sorprese, subito in casa, e sarà subito un bel momento. Se non cambierà il calendario provvisorio, incroceremo già compagini di valore, ma io non le temo. Se vogliamo ritagliarci un ruolo importante, non dobbiamo avere paura di nessuno”.