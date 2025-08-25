La Granfondo Alpi del Mare si avvicina a tutta velocità. Dal 19 al 21 settembre la città di Mondovì ospiterà questa manifestazione con un programma ricco di eventi, adrenalina e divertimento per tutti. Un weekend che unisce la passione per il ciclismo all’energia della musica, del buon cibo e della convivialità, nel cuore delle Alpi Marittime.

La Alpi del Mare, che si appresta a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama ciclistico e sportivo piemontese, offrirà due percorsi:

Granfondo da 101,4 km con 2.002 metri di dislivello

da 101,4 km con 2.002 metri di dislivello Cicloturistica da 58,5 km con 1.071 metri di dislivello

Ma la Granfondo Alpi del Mare è molto più di una gara: è un’esperienza per tutta la famiglia.

Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza e il saluto delle autorità. In serata, spazio alla Music Run, corsa competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyle, concerto live, street food e birra party.

Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con “We Love 2000”, tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21 sarà il momento culminante della Granfondo Alpi del Mare, con la partenza dei due percorsi principali: la Granfondo e la Cicloturistica, pensati per offrire esperienze ciclistiche indimenticabili tra le bellezze delle Langhe e delle montagne cuneesi. Dopo la fatica, i partecipanti si ritroveranno per un gustoso Pasta Party, occasione di convivialità e celebrazione del territorio. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni ufficiali, mentre la giornata si concluderà con la Cena di Gala, un evento esclusivo dedicato ad atleti, organizzatori e partner per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa.

Il weekend si preannuncia memorabile: un’occasione per vivere lo sport immersi in un’atmosfera di festa e condivisione, con il cuore rivolto alla promozione del territorio delle Alpi del Mare.

Programma Ufficiale

Venerdì 19 settembre – Opening Day

12.00 allestimento Area Expo in Piazza

15.00 ritiro pacchi gara Music Run

18.00 benvenuto di Luca Robaldo e Paolo Bruno

19.30 Music Run – corsa competitiva e non

20.30 spettacolo freestyle

21.30 concerto live con The Beat Circus

Serata street food e B.O.P. Beer Party

Sabato 20 settembre – Expo & Show

09.00 apertura Villaggio Expo

09.00 consegna pettorali e pacchi gara Granfondo e Cicloturistica

11.00 gimkana per bambini

Street food permanente con prodotti locali

15.00 sfilata delle autorità e presentazione team e sponsor

21.00 We Love 2000 – spettacoli e concerti

Domenica 21 settembre – Race Day

07.00 – 09.00 consegna pacchi gara Granfondo e Cicloturistica

09.30 partenza Granfondo Alpi del Mare

10.30 partenza Cicloturistica

12.30 pasta party

14.30 premiazioni e saluti finali

19.30 cena Gran Galà

Iscriversi alla Granfondo Alpi del Mare è semplice e innovativo: tramite la piattaforma ENDU, con pagamento telematico tradizionale o utilizzando le Imatra Coin, la moneta virtuale dedicata al mondo dello sport.

Chi ha accumulato crediti digitali può ora usarli per vivere l’esperienza unica delle Alpi del Mare. Un’opzione moderna e sostenibile, che unisce tecnologia e passione per uno sport sempre più accessibile.

In alternativa, è possibile iscriversi anche attraverso i rivenditori ufficiali presenti in tutta Italia, pronti a offrire supporto e assistenza di persona.

Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com/iscrizioni