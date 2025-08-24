Limone 1400 aspetta la Vuelta: l’entusiasmo degli appassionati sul traguardo (VIDEO)

Mancano ormai poche ore all’attesissimo arrivo della Vuelta a España 2025 a Limone Piemonte, che accoglierà a quota 1400 la seconda tappa della Corsa Rossa, partita in mattinata da Alba.

Intanto, nonostante un meteo incerto con qualche nuvolone che fa capolino dalle Alpi, sono già tanti gli appassionati, provenienti da tutta Italia (e in alcuni casi anche da tutto il Mondo) che fanno capolino ai piedi del traguardo.

In moltissimi già dal mattino hanno assiepato le strade con le loro bici, con l’obiettivo di arrivare proprio là dove arriveranno i campionissimi.

Ecco alcuni di loro, tra aneddoti divertenti e abbigliamenti da veri appassionati.