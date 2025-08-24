La Vuelta infiamma la Granda: l’entusiasmo dei tifosi al traguardo della Alba-Limone Quota 1400 (FOTOGALLERY)

Una giornata di festa e sport sui due pedali a Limone Piemonte e, in particolare, a quota 1400 dove si è conclusa l’attesa tappa tutta cuneese de La Vuelta, partita da Alba. Sul traguardo limonese, sin dalla mattinata, appassionati, tifosi, famiglie e curiosi hanno affollato gli ultimi metri di gara, aspettando con trepidazione l’arrivo della “carovana rossa”, per tifare i propri beniamini. Nella FOTOGALLERY, tutto l’entusiasmo ed i tanti sorrisi di un pubblico di tutte le età, proveniente dalle più svariate parti d’Italia e non solo (galleria a cura di Edward Pellergrino).

