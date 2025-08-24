La Vuelta 25 – Alba-Limone Piemonte, Passilo de Honor e la presentazione delle squadre (FOTOGALLERY e VIDEO)

Dopo tanti mesi di attesa, ecco arrivato il fatidico giorno: La Vuelta 25 parte da Alba in direzione Limone Piemonte. Tanto entusiasmo in Piazza Medford, il pubblico acclama i propri idoli del ciclismo. Tra i più osannati c’è sicuramente il padrone di casa Matteo Sobrero, gara di casa per il classe ’97 nativo di Alba e corridore della RedBull-Bora. Tanti volti importanti del ciclismo mondiale, Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, João Almeida, Giulio Ciccone, Mikel Landa, Filippo Ganna.
PARTENZA DA ALBA IN DIREZIONE LIMONE PIEMONTE
FOTOGALLERY
Di seguito la fotogallery a cura di Matteo Sepe, foto delle squadre e dell’area eventi allestita in Piazza Medford ad Alba targata La Vuelta 25.
1 of 63