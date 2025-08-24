Jonas Vingegaard vince di un soffio: quante emozioni per la Vuelta “cuneese”!

Tante emozioni, come si sperava alla vigilia. La seconda tappa della Vuelta a España 2025 non ha tradito le attese, regalando sano divertimento, soprattutto nelle battute finali.

I 160 chilometri scarsi di percorso, da Alba a Limone Piemonte, con arrivo a quota 1400 metri di altitudine, hanno divertito, tra pioggia, nebbia, anche una sfortunata caduta e un arrivo da ricordare.

Già, perchè alla fine, dopo un attacco iniziato nelle prime battute della frazione e il rientro del gruppone poco prima della salita finale, si è deciso tutto per una manciata di centimetri.

Per i tanti italiani presenti, la sensazione era quella di un successo bellissimo da parte di Giulio Ciccone, il più acclamato tra i corridori azzurri al via e outsider per la vittoria finale della Vuelta. Il loro, però, è stato un urlo strozzato, perchè, con un colpo di reni, a prendersi successo e maglia rossa è stato il favoritissimo: il danese Jonas Vingegaard, che ha preceduto “Cicco” per un soffio e ha potuto festeggiare ai piedi delle piste da sci.

Il tutto, in un contorno bellissimo: tanto rosso, tante lingue, nonostante la nebbia, innalzatasi dalle ore 17 e arrivata a coprire in parte il traguardo proprio attorno alle 17.30, quando il gruppone ha sfilato di fronte al pubblico.

Una bella giornata di sport e, nuovamente, una bellissima vetrina per la provincia di Cuneo.