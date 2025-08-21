Cuneo Volley in volo torna in Superlega per farsi rispettare

Dopo undici anni di assenza, Cuneo ritrova la Superlega e al tempo stesso il posto che la città e il pubblico sentivano come una casa. Il 24 aprile 2025, nel palazzetto gremito di tifosi e passione, la vittoria su Brescia ha sancito il ritorno nella massima serie della pallavolo italiana. Non è stata solo una promozione, ma il compimento di un cammino iniziato dal basso, ripartendo sulle ceneri del Piemonte Volley. È un progetto sportivo e umano che ha saputo resistere, crescere e infine realizzarsi nel momento giusto, grazie a una squadra solida, a uno staff competente e a una società che non ha mai smesso di credere nel futuro. In panchina, Matteo Battocchio ha guidato il gruppo con lucidità e coerenza, ma il vero protagonista è stato l’intero ambiente: dai giocatori allo staff, dai volontari ai tifosi che hanno riempito il palazzetto per ogni gara decisiva. La promozione ha scatenato un entusiasmo che Cuneo non viveva da tempo e che ha trovato conferma nei primi giorni della campagna abbonamenti per la Superlega, intitolata “A riveder le stelle”.
Ma la vera dichiarazione d’intenti è arrivata dal mercato estivo. L’ingaggio più sorprendente è senza dubbio quello di Ivan Zaytsev. Il fuoriclasse della pallavolo, simbolo del volley italiano, ha scelto Cuneo per rimettersi in gioco, portando carisma, esperienza e qualità tecnica a un progetto ambizioso. A fargli compagnia tanti talenti, graditi ritorni e preziose conferme, in un mix che si annuncia interessante e molto promettente.
Il calendario è stato svelato assieme al debutto previsto in trasferta contro Padova prima del debutto casalingo il 26 ottobre contro Cisterna. La novità riguarda anche l’introduzione dell’asimmetria tra gare di andata e di ritorno, con il rischio di incorrere in una serie consecutiva di partite complicate. Nel caso di Cuneo, questo avverrà e sarà un esame serio per misurare la compattezza della squadra. Contro le big, infatti, sarà importante non perdere lucidità e reggere psicologicamente anche in caso di qualche sconfitta.
Per quanto riguarda il roster biancoblù, il ds Brugiafreddo ha creato un mix d’esperienza e talenti giovani, simboleggiato dalla diagonale composta dall’alzatore Michele Baranowicz e dall’opposto francese Nathan Feral. La curiosità per vederli all’opera è tanta.
