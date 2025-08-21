“Tutta l’I­ta­lia, tutta l’Italia, tutta l’Italia” canta e mixa Gabri Ponte. “Tutta l’Italia” o quasi, per il Bra 2025/2026 tra i professionisti. Agli ordini del riconfermato allenatore Fabio Nisticò, l’autore principale di quell’abracadabra e della “magia” che ha portato i giallorossi nella storica Serie C, la squadra è al lavoro dal 14 luglio scorso. Dopo il saluto inaugurale del presidente Giacomo Germanetti e dello staff dirigenziale, fino al 29 luglio si è sudato sull’erba naturale e sintetica dell’Attilio Bravi. Poi il mini-ritiro a Chiavari, con allenamenti allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante (che sarà la casa momentanea del Bra, in attesa della definizione del progetto del “Bravi” e del riavvicinamento in Piemon­te) e lo spostamento nel ritiro vero e proprio di Saint-Vincent (per i primi dieci giorni agostani) con sedute d’allenamento a Montjovet, in Valle d’Aosta.

In mezzo, però, tre amichevoli di spessore e prestigio per capitan Stefano Tuzza, il suo vice Matteo Pautassi e tutti i compagni: con il Pisa di Serie A allenato da Alberto Gilardino (il 23 luglio a Morgex), con il Palermo di Serie B di mister Filippo Inzaghi (il 27 luglio a Châtillon) e con la Virtus Entella di Serie B del tecnico Andrea Chiappella (il 30 luglio in frazione Tavarone di Maissana).

Bra che è stato inserito nel girone B, data la sua posizione geografica, con trasferte lunghe e impegnative (oltre al dover giocare “in casa” in Liguria). Ecco le avversarie: Arez­zo, Ascoli, Cam­po­­basso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Monte­ce­lio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambe­nedettese, Ternana, Torres e Vis Pesaro. Braidesi che hanno debuttato nel primo turno di Coppa Italia ad Arezzo, sabato 16 agosto e che vedranno cominciare il campionato proprio domani (venerdì 22 agosto) con la trasferta a San Benedetto del Tronto (ore 21,15) dinanzi alla Sambene­det­tese.

Il Bra, però, non si è fatto trovare impreparato e ha allestito una rosa (in attesa dei colpi finali con la chiusura del mercato) per “battagliare” su ogni campo e contro ogni avversario. Oltre al capitano Tuzza e al vice Pautassi, in blocco sono stati riconfermati: Samuele Giallombardo, Davide Aloia, Riccardo Sganzerla, Rayan Sammouni, Alessio Rosa, Luca Corsi, Elios Minaj, Banyi Sangare Traore. Nu­ovi innesti: Benedikt Rot­ten­steiner (difensore 2005), Alexander Chianese (centrocampista 2006), Da­vide Franzini (portiere 2005), Martin Miculi (di­fen­sore 2006), Ismet Si­nani (attaccante 1999), Giorgio Lio­net­ti (centrocampista 1998), Paolo Cannistrà (di­fensore 2000), Riccardo Campe­del­li (centrocampista 2005), Matteo Rabuffi (difensore 2000), Denis Chi­esa (difensore 2001), Fran­cesco Pio Cucciniello (laterale destro 2004), Umberto Morleo (la­terale sinistro 2005), Samu­ele Dimatteo (trequartista 2007), Daniele Menicucci (portiere 2007) Colpi di spessore con Alessio Bram­billa (centrocampista 2001) in prestito dalla Cremonese e con Eros De Santis (difensore 2007) ex Primavera della Roma.

A rinforzare l’asset societario, è arrivato nella città della Zizzola il nuovo direttore tecnico Stefano Sorren­tino. Classe 1979, ex portiere di Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, con esperienze a­ll’AEK Atene e al Recre­ativo Huelva. Un amore smisurato e una passione infinita per il gioco del calcio, lo hanno portato (da sempre) a incarnare i suoi ruoli con personalità, forza di volontà e professionalità.

Attualmente si occupa (anche) della sua academy per i portieri, è opinionista sportivo in Tv. Fattiva­mente, è il “collante” tra il club, l’allenatore Fabio Nisticò e il ds Ettore Menicucci.

Tornando al campionato, sono già state “schedulate” le prime sette giornate del girone B con date e orari. Ecco il borsino dei giallorossi: 1ª giornata andata, 22-23-24-25 agosto Sambene­det­tese-Bra venerdì, ore 21,15; 2ª giornata andata, 29-30-31 agosto – 1° settembre Bra-Perugia sabato, ore 18; 3ª giornata andata, 6-7 settembre Ravenna-Bra domenica ore 17,30; 4ª giornata andata, 12-13-14-15 settembre Bra-Torres domenica, ore 15; 5ª giornata andata, 19-20-21 settembre Gub­bio-Bra sabato ore 15; 6ª giornata andata, 23-24-25 settembre Bra-Livorno martedì ore 20,45; 7ª giornata andata, 27-28-29 settembre Bra-Guidonia Monte­celio sabato ore 15.

Un’avventura storica, di prestigio per la Granda e il Piemonte, con tante insidie. Senza dimenticare il forte impegno con il giovanile, la Primavera 4 e le altre annate nazionali. La società, fin qui, ha fatto il massimo e cercherà di migliorare ancora con l’obiettivo stadio “Attilio Bravi” e con l’altro chiaro obiettivo, la salvezza.