Bra, cuore e identità quella favola diventata realtà

“Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia” canta e mixa Gabri Ponte. “Tutta l’Italia” o quasi, per il Bra 2025/2026 tra i professionisti. Agli ordini del riconfermato allenatore Fabio Nisticò, l’autore principale di quell’abracadabra e della “magia” che ha portato i giallorossi nella storica Serie C, la squadra è al lavoro dal 14 luglio scorso. Dopo il saluto inaugurale del presidente Giacomo Germanetti e dello staff dirigenziale, fino al 29 luglio si è sudato sull’erba naturale e sintetica dell’Attilio Bravi. Poi il mini-ritiro a Chiavari, con allenamenti allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante (che sarà la casa momentanea del Bra, in attesa della definizione del progetto del “Bravi” e del riavvicinamento in Piemonte) e lo spostamento nel ritiro vero e proprio di Saint-Vincent (per i primi dieci giorni agostani) con sedute d’allenamento a Montjovet, in Valle d’Aosta.
In mezzo, però, tre amichevoli di spessore e prestigio per capitan Stefano Tuzza, il suo vice Matteo Pautassi e tutti i compagni: con il Pisa di Serie A allenato da Alberto Gilardino (il 23 luglio a Morgex), con il Palermo di Serie B di mister Filippo Inzaghi (il 27 luglio a Châtillon) e con la Virtus Entella di Serie B del tecnico Andrea Chiappella (il 30 luglio in frazione Tavarone di Maissana). Bra che è stato inserito nel girone B, data la sua posizione geografica, con trasferte lunghe e impegnative (oltre al dover giocare “in casa” in Liguria). Ecco le avversarie: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres e Vis Pesaro. Braidesi che hanno debuttato nel primo turno di Coppa Italia ad Arezzo, sabato 16 agosto e che vedranno cominciare il campionato proprio domani (venerdì 22 agosto) con la trasferta a San Benedetto del Tronto (ore 21,15) dinanzi alla Sambenedettese.
Il Bra, però, non si è fatto trovare impreparato e ha allestito una rosa (in attesa dei colpi finali con la chiusura del mercato) per “battagliare” su ogni campo e contro ogni avversario. Oltre al capitano Tuzza e al vice Pautassi, in blocco sono stati riconfermati: Samuele Giallombardo, Davide Aloia, Riccardo Sganzerla, Rayan Sammouni, Alessio Rosa, Luca Corsi, Elios Minaj, Banyi Sangare Traore. Nuovi innesti: Benedikt Rottensteiner (difensore 2005), Alexander Chianese (centrocampista 2006), Davide Franzini (portiere 2005), Martin Miculi (difensore 2006), Ismet Sinani (attaccante 1999), Giorgio Lionetti (centrocampista 1998), Paolo Cannistrà (difensore 2000), Riccardo Campedelli (centrocampista 2005), Matteo Rabuffi (difensore 2000), Denis Chiesa (difensore 2001), Francesco Pio Cucciniello (laterale destro 2004), Umberto Morleo (laterale sinistro 2005), Samuele Dimatteo (trequartista 2007), Daniele Menicucci (portiere 2007) Colpi di spessore con Alessio Brambilla (centrocampista 2001) in prestito dalla Cremonese e con Eros De Santis (difensore 2007) ex Primavera della Roma.
A rinforzare l’asset societario, è arrivato nella città della Zizzola il nuovo direttore tecnico Stefano Sorrentino. Classe 1979, ex portiere di Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, con esperienze all’AEK Atene e al Recreativo Huelva. Un amore smisurato e una passione infinita per il gioco del calcio, lo hanno portato (da sempre) a incarnare i suoi ruoli con personalità, forza di volontà e professionalità.
Attualmente si occupa (anche) della sua academy per i portieri, è opinionista sportivo in Tv. Fattivamente, è il “collante” tra il club, l’allenatore Fabio Nisticò e il ds Ettore Menicucci.
Tornando al campionato, sono già state “schedulate” le prime sette giornate del girone B con date e orari. Ecco il borsino dei giallorossi: 1ª giornata andata, 22-23-24-25 agosto Sambenedettese-Bra venerdì, ore 21,15; 2ª giornata andata, 29-30-31 agosto – 1° settembre Bra-Perugia sabato, ore 18; 3ª giornata andata, 6-7 settembre Ravenna-Bra domenica ore 17,30; 4ª giornata andata, 12-13-14-15 settembre Bra-Torres domenica, ore 15; 5ª giornata andata, 19-20-21 settembre Gubbio-Bra sabato ore 15; 6ª giornata andata, 23-24-25 settembre Bra-Livorno martedì ore 20,45; 7ª giornata andata, 27-28-29 settembre Bra-Guidonia Montecelio sabato ore 15.
Un’avventura storica, di prestigio per la Granda e il Piemonte, con tante insidie. Senza dimenticare il forte impegno con il giovanile, la Primavera 4 e le altre annate nazionali. La società, fin qui, ha fatto il massimo e cercherà di migliorare ancora con l’obiettivo stadio “Attilio Bravi” e con l’altro chiaro obiettivo, la salvezza.