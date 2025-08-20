Rifreddo: incendio devasta la zona sopra alla frazione Ciotte

L’incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto i comuni di Rifreddo e Revello ha creato più di una preoccupazione in zona. Infatti le fiamme che hanno devastato i due versanti del Monbracco sono state particolarmente dure da mettere sotto sotto controllo e per arginare le stesse non bastando le numerose squadre dei vigili del Fuoco, della Protezione civile e dell’Aib è dovuto intervenire dapprima un elicottero e successivamente addirittura un Canadair di stanza a Olbia in Sardegna. Per garantire la sicurezza l’amministrazione rifreddese è stata costretta ad emettere addirittura un’ordinanza di sgombero di una porzione della frazione Ciotte.

“Pur essendo il fronte del fuoco – ci spiega il vice sindaco Cesare Cavallo – ancora a 200 metri dalle prime abitazioni richiedendo l’intervento dell’elicottero e soprattutto del Canadair è stato necessario dapprima disattivare le linee elettriche dell’alta tensione e successivamente creare una zona cuscinetto per evitare che le operazioni di riversamento dei liquidi effettuate dall’areo mobile mettessero in pericolo gli abitanti della zona”. Le operazioni di spegnimento nonostante le difficoltà sono poi proseguite e fortunatamente hanno portato allo spegnimento del rogo. Chiusa la fase dell’emergenza rimane ora da prendere atto che per fortuna non ci sono stati danni alle persone ma, anche, che il danno ambientale, causato dall’inquinamento legato al rogo e soprattutto alla considerevole porzione di bosco andata irrimediabilmente distrutta, è davvero considerevole.

“Aldilà dello spavento e delle purtroppo gravi conseguenze ambientali – aggiunge Cesare Cavallo – va messo in rilievo il grande lavoro del sistema anti incendio che ci ha consentito di limitare i danni. Approfitto qui per ingraziare tutte le sue componenti a partire dalle squadre locali a dai tanti volontari e non che si sono messi in gioco. Allo stesso modo ringrazio per la vicinanza gli amministratori provinciali e regionali che si sono attivati per il nostro territorio”.

c.s.