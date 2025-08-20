Prima Categoria – Dopo la piscina, il campo: lo Sporting Savigliano riparte (FOTOGALLERY)

Dopo tre sedute di piscina in quel di Piasco, ieri sera (20 agosto) sul campo del San Giorgio di Cavallermaggiore, lo Sporting Savigliano di mister Nino Pengue ha iniziato la preparazione in vista del prima storico campionato di Prima Categoria per i saviglianesi.

Dopo la stagione storica dello scorso anno, conclusa con la vittoria dei playoff e la finale di Coppa Piemonte di Seconda e Terza, i saviglianesi (dopo qualche giorno di piscina) iniziano la loro preparazione in campo. Sulla panchina c’è sempre il condottiero Nino Pengue, il quinto anno per lui, mentre il roster rimane pressoché invariato e con qualche innesto in più.

Il primo pensiero dei saviglianesi sarà sicuramente quello di salvarsi, ma perché no, cercare di giocare con qualità, umiltà e senza timore, togliendosi qualche soddisfazione. Oltre alla “prima squadra”, la società biancoazzurra potrà contare anche sulla neonata Under 21, che partirà dalla Terza Categoria e sarà arricchita di giovani che all’occorrenza potranno salire tra i “grandi”.

“Sarà un’annata dura, si tratta della prima volta in questa categoria quasi per tutti i giocatori della nostra squadra” – dichiara il DS e il capitano Andrea Ponzi ai nostri microfoni – “L’obiettivo è sicuramente la salvezza, ma tutto quello che verrà in più è tutto di guadagnato”.

“Nella prima fase di ritiro hanno lavorato tutti bene” – dichiara mister Nino Pengue ai nostri microfoni – “Partiamo sereni e con il solito entusiasmo, siamo veramente sereni anche se è un categoria che ti porta tanta pressione”

SPORTING SAVIGLIANO – I CONVOCATI DEL RITIRO

PORTIERI

Marco Lerda, Alessio Gastaldi

DIFENSORI

Andrea Ponzi, Willy Engolo, Lapo Deppia, Mattia Angaramo, Paolo Costantino

CENTROCAMPISTI

Luca Caula, Marco Zavattero, Enrico Guerra, Vittorio Ricci, Simone Brundu, Alberto Lukani, Ndoku Nicolo, Simone Ramello

TERZINI

Pietro Ponzi, Alessandro Toselli, Marco Caputo, Elia D’Agostaro, Joshua Mayam

ESTERNI

Keid Palushaj, Lorenzo Lingua, Walid Es Salehy, Ciro Capasso, Tommaso Zampedri.

ATTACCANTI

Gregorio Allasia, Paolo Ceccotti, Enrico Rosso

