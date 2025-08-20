Mostra dell’Artigianato Artistico: un Ferragosto da record a Mondovì, tra pubblico ed espositori

Cinque giorni di arte, spettacolo e incontri hanno trasformato Mondovì in un palcoscenico diffuso, facendo della 57ª Mostra dell’Artigianato Artistico un’edizione da ricordare. Vie, piazze, giardini e palazzi storici si sono popolati di colori, forme e suoni, in un crescendo di emozioni che ha saputo coinvolgere residenti e visitatori in arrivo da tutta Italia. Non solo una fiera, ma un vero e proprio festival urbano capace di unire tradizione e innovazione, talento e passione, bellezza e condivisione.

«Quella del 2025 è stata un’edizione che ha segnato un nuovo record di partecipazione – afferma Mattia Germone, presidente dell’associazione La Funicolare –. A crescere non sono solo i numeri dei visitatori, ma anche il livello artistico e qualitativo degli espositori, che arrivano ormai da tutto il centro e nord Italia. Una presenza sempre più affezionata, che si manifesta in conferme e ritorni costanti. È la prova che la Mostra continua a essere un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’artigianato artistico. Il ringraziamento va a tuti colori che rendono possibile questa manifestazione, a partire dall’Amministrazione comunale, che crede fermamente nel progetto, alla Fondazione Crc che lo sostiene da sempre. Al loro fianco i contributi di Fondazione Crt, Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo, impreziositi dall’indispensabile opera dei preziosi volontari: un’ulteriore inestimabile risorsa, capace di trasformare l’evento in un’esperienza collettiva vissuta e partecipata da tutta la comunità».

Il successo ha trovato conferma anche negli spettacoli, che hanno attratto un pubblico numeroso soprattutto nelle ore serali, complice il caldo eccezionale. Dalla poesia musicale di Francesco Baccini all’energia rap di Nerone, dai ritmi travolgenti della Balkan Orkestra alle atmosfere vellutate del trio brasiliano Tre Mas Onze, ogni sera ha portato con sé suggestioni uniche, in grado di emozionare e sorprendere.

«Anche quest’anno la Mostra dell’Artigianato Artistico ha confermato la propria vocazione attrattiva grazie ad una formula vincente capace di intrecciare esposizioni, musica, mostre e spettacoli, ma è riuscita parimenti ad integrare la ricca offerta ferragostana dell’intero Monregalese che proponeva, tra il resto, la Sagra della Raschera d’Alpeggio a Frabosa Soprana e il 45° Concerto di Ferragosto a Frabosa Sottana. Una grande sinergia istituzionale tra Mondovì e le sue montagne, per un territorio che oggi sa e vuole fare squadra nel concreto» commentano il sindaco Luca Robaldo, l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno e l’assessora alla Cultura Francesca Botto.

«Grazie alla maestria degli oltre novanta espositori presenti che hanno impreziosito il centro storico di Piazza, grazie alle quattordici “Mostre nella Mostra” a cui vanno aggiunte le esposizioni temporanee di Breo e i beni culturali e museali cittadini, grazie agli spettacoli musicali e alle performance artistiche con nomi di caratura nazionale, nei cinque giorni si sono registrati più di 14.400 passaggi in funicolare e, a titolo di esempio, le visite guidate all’ex Teatro sociale sono andate esaurite in breve tempo. Numeri importanti che testimoniano quanto la città di Mondovì stia oggi diventando una destinazione turistica apprezzata e frequentata da turisti italiani e stranieri. Grazie, dunque, all’associazione “La Funicolare” per la sapiente regia organizzativa; grazie agli sponsor, agli espositori, alle associazioni e ai volontari per la fondamentale sinergia collaborativa; grazie, infine, a tutti i visitatori che hanno scelto di trascorrere i giorni a cavallo di Ferragosto nella nostra città. Quest’esperienza ci sprona a continuare sulla strada di valorizzazione culturale e turistica finora intrapresa».

Un bilancio che parla da sé: oltre cento espositori da tutto il centro-nord Italia, più di diciassette mostre ed esposizioni temporanee, laboratori per adulti e bambini, spettacoli di livello nazionale e migliaia di visitatori che hanno scelto Mondovì come meta del proprio Ferragosto. Un’edizione da record che conferma la Mostra dell’Artigianato Artistico come uno degli eventi più identitari e amati del Piemonte, capace di crescere anno dopo anno e di trasformare la città in un crocevia di creatività e bellezza.

Le iniziative continuano con negozi aperti e musica nei dehors (mercoledì 20 e 27 agosto) e il week-end del “Fuori tutto” a Breo

Il centro commerciale naturale di Mondovì continua il suo calendario di eventi rivolti ad un pubblico eterogeneo per intrattenimento, “struscio” e shopping nelle sue vie e piazze. Continuano i “mercu ‘n piasa” con musica nei bar e nei dehors accompagnata dall’apertura straordinaria dei negozi nelle serate di mercoledì 20 e 27 agosto. Ritorna, inoltre, il tradizionale appuntamento di fine estate con il “Fuori tutto”, giunto alla sua nona edizione, nel centro storico di Mondovì Breo, centro commerciale naturale della Città. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto le attività commerciali aderenti all’Associazione “La Funicolare” promuoveranno gli ‘affari di fine stagione’, in concomitanza con il termine dei saldi estivi.

La proposta coincide con la quarta domenica del mese, caratterizzata dalla presenza del Mercatino dell’Antiquariato, e con l’apertura della mostra “Dall’Impressionismo alla Modernità: Maestri della Luce e del Colore”, un vero e proprio omaggio ai colori e ai contrasti dei pennelli francesi dell’Ottocento, organizzato da “Be Local Piemonte”, nell’ex Chiesa di Santo Stefano di via Sant’Agostino,

Il “Fuori Tutto” è organizzato dai commercianti associati a “La Funicolare”, con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping. Un passeggio in totale sicurezza, abbinando shopping e visite culturali. L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant’Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.

c.s.