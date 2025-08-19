«Con la Vuelta si completa il quadro e si valorizza anche la nostra offerta cicloturistica, tra Fausto Coppi, Granfondo Alpi del Mare e Cuneo Bike Festival. Facciamo squadra»

Il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha scritto per lo speciale della Rivista Idea dedicato alla Vuelta il suo pensiero sull’imminente arrivo della prestigiosa corsa spagnola:

“Una straordinaria occasione di visibilità internazionale, ma anche un riconoscimento tangibile all’attrattività del territorio e all’impegno delle istituzioni locali nel promuovere lo sport e i grandi eventi.

Ospitare per la prima volta nella storia il passaggio della Vuelta di Spagna non può che renderci fieri e orgogliosi del lavoro svolto, ma soprattutto consapevoli delle potenzialità turistiche della nostra terra. La tappa Alba-Limone Pie­monte, dopotutto, consacra le diverse anime della nostra provincia: le colline delle Langhe pettinate a vigneto e riconosciute patrimonio dell’umanità dall’U­nesco; la verde pianura cuneese, le città d’arte e il dolce abbraccio della pedemontana occidentale; la montagna di Li­mone Piemonte, infine, inserita tra le dodici Perle delle Alpi italiane. Un tracciato che guarda all’essenza del territorio, ma che rimanda parimenti alla nobile tradizione ciclistica cuneese fatta di corridori, squadre e diversi indimenticabili arrivi di tappa al Giro d’Italia o al Tour de France.

Con la Vuelta di Spagna 2025 si completa, quindi, il tassello locale delle grandi corse a tappe, ma grazie all’eco mediatica generata sono certo che si possa indirettamente valorizzare anche l’intera offerta ciclistica e ci­cloturistica fatta di progetti innovativi ed eventi catalizzatori di presenze, investimenti e ricadute territoriali. Penso, ovviamente, alla celebre e immancabile Fausto Coppi, alla nuova Granfondo Alpi del Mare, al Cuneo Bike Festival o alle affascinanti Scalate leggendarie nelle Ter­re del Monviso. Proposte in­novative che attestano una capacità sistemica di fare squadra, dove tutti lavorano “da gregari” per un unico grande obiettivo: sviluppare la provincia di Cuneo e rafforzarne gli elementi attrattivi di benessere per gli abitanti e per gli esterni.”

Luca Robaldo presidente Provincia di Cuneo