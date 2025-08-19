Il grande giornalista sportivo Beppe Conti ha scritto per lo speciale della Rivista Idea dedicato alla Vuelta il racconto delle tappe italiane della corsa ciclistica, a cavallo tra storia e attualità:

“Il ciclismo aggiorna storia e leggenda in questa lunga estate del ‘25. Non era mai accaduto in oltre un secolo di corse, di sfide, di campioni, che la prima montagna della Vuelta di Spagna fosse quella legata a Limone Piemonte, oltre il borgo, a quota 1381. Non era mai accaduto in novant’anni che la corsa a tappe spagnola partisse dall’Italia e più precisamente dal Piemonte, la terra dei Campionissimi, di Coppi e di Girardengo.

Ecco perché scomodare la storia, quella dello sport ovviamente. Sarà una giornata più che mai spettacolare, da vivere da vicino per chi ama il ciclismo, disciplina che richiama la fatica ed il sacrificio, una sfida fra uomini al cospetto delle montagne, il ciclismo come metafora della vita, visto che ognuno di noi prima o poi cade in discesa o si stacca in salita, vince o perde nelle sfide di tutti i giorni.

Tappa quanto mai spettacolare da Alba a Limone Piemonte domenica 24 agosto. La Vuelta di Spagna, potenza dei numeri, è realmente l’evento dell’estate sulle nostre strade. Organiz­zata con bravura e brillantezza, all’insegna dello spettacolo quotidiano. Val la pena fare una premessa. I numeri esaltano il tutto. Come se un ineffabile destino avesse organizzato og­ni cosa alla stregua d’un regista di qualità.

La Vuelta festeggia i 90 anni partendo dal Piemonte. Una ricorrenza importante. La prima vittoria di tappa nella corsa iberica 90 anni fa la colse un corridore piemontese, il canavesano Edoardo Molinar. La prima vittoria italiana in classifica finale la realizzò il torinese Angelo Conterno. Anche grazie all’aiuto di un altro torinese, Nino Defilippis. L’ultima maglia verde fra gli italiani nella corsa iberica è quella del torinese Fabio Felline nel 2016.

Come si trattasse d’un diritto acquisito partire dall’Italia. Ed allora il primo giorno raduno per tutti alla Reggia di Venaria, per fare in modo che anche alla tivù gli spagnoli possano vedere una delle grandi bellezze del Piemonte. Ma il ciclismo non dimentica la leggenda. Ed allora il via ufficiale, quello che oggi si chiama il Chilometro Zero, dopo una lunga sfilata, verrà posto a Torino in corso Casale, fra il Motovelodromo dedicato al Campionissimo ed il Monumento a Fausto, voluto soprattutto da Nino Defilippis ed Angelo Marello.

Prima tappa da Torino a Novara, il giusto omaggio ai velocisti in una gara a tappe che da sempre esalta i grandi scalatori e propone grandi montagne. Poi, come s’è detto, ecco le strade cuneesi che il ciclismo già ben conosce. Percorrendole, domenica 24 agosto sarà come compiere un suggestivo tuffo nel passato d’uno sport ricchissimo di fascino. Si passerà ovviamente da Cuneo, dove prese l’avvio nel lontano 1949 la tappa della più grande impresa di Fausto Coppi.

È sempre quasi commovente ricordare la sua micidiale progressione sul Colle della Maddalena, col de Larche per i francesi, per 192 km di fuga scalando anche Vars, Izoard, Monginevro e Sestriere, per arrivare a Pinerolo 12 minuti prima di Bartali. E quasi 19 minuti prima del terzo, Alfredo Martini.

E poi i passaggi nei luoghi resi celebri da Giri d’Italia più recenti, pensando che grazie a Ferruccio Dardanello ed ai cuneesi, dal 1990 al 2005, ogni anno la nostra massima corsa a tappe ha vissuto una giornata spettacolare e appassionante sulle strade della provincia. Fra mille emozioni.

L’arrivo lassù oltre il borgo di Limone consentirà già di vivere una giornata importante per quel che riguarda la classifica finale della corsa che si concluderà domenica 14 settembre a Madrid. Un lungo viaggio, un cast importante di campioni decisi a recitare al proscenio. Mentre leggete questo servizio non si conosce l’elenco preciso dei partecipanti. Ma una cosa è certa. I protagonisti più attesi dalla gente non mancheranno.”

Beppe Conti