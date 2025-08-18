Bugie stratosferiche, storie assurde e cineasti scatenati: torna il Piemonte Documenteur Film Fest, il festival più originale e irriverente d’Europa, dedicato al falso documentario!

Dal 23 al 30 agosto 2025, i meravigliosi borghi delle Langhe, patrimonio UNESCO, si trasformeranno in un set diffuso dove sei troupe si sfideranno a suon di ciak, invenzioni e colpi di scena per realizzare il mockumentary – falso documentario – più convincente di sempre.

Nato nel 2009 da un’idea di Carlotta Givo, il Piemonte Documenteur Film Fest è un progetto dell’associazione culturale Cinelabio, in collaborazione con RECTV Produzioni e in partnership con Shortsfit distribution, Centro Nazionale del Corto, AIACE Valle d’AOSTA, Yepp Langhe, Novelab, Collettivo tipo.

Il Piemonte Documenteur Film Fest è un elogio alla bugia formato full hd, una competizione creativa lunga 120 ore, per cineasti che amano mentire con stile (quello documentaristico) e ne fanno un vanto. Un modo non convenzionale di promuovere il territorio piemontese e tutte le sue risorse, anche quelle meno evidenti.

Quest’anno le sei troupe, provenienti da tutta Italia, in particolare Piemonte, Emilia – Romagna e Sicilia, invaderanno alcuni tra i borghi più suggestivi delle Langhe: Monforte d’Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Rodello e Treiso.

A decretare i vincitori sarà una giuria di professionisti del cinema e del giornalismo, pronta a premiare:

Premio della Giuria (3.000 €)

Premio del Pubblico (deciso con applausometro!)

Premio della Critica (500 €)

Menzione Miglior Attore

Premio Distribuzione (1 anno di distribuzione ShortsFit Distribución)

Premio ShorTO, a cura di Centro Nazionale del Corto (accredito gratuito all’evento ShorTO Film Market che si terrà a novembre al circolo dei lettori)

Premio Bref, a cura di Aiace Valle D’Aosta (proiezione al Bref International Short Film Festival).

Sabato 30 agosto il festival si chiuderà con una serata di proiezioni e premiazioni, presso l’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba (ore 21.00, ingresso gratuito – prenotazione consigliata: [email protected] – 338 4557823).

Durante la serata, a partire dalle 19.00, la proloco di Monforte d’Alba offrirà street food con prodotti locali e OTR radio intratterrà il pubblico con musica e dj set.

LE TROUPE

Monforte D’Alba: Bucanieri del barbera, Alessandro Garelli, Mattia Capone, Bruno Ugioli

Murazzano: Salvatore e Matti, Salvatore Iodice, Matteo Pellegrini, Matteo Tarditi

Novello: EPG Studio, Giuliano Visconti, Elettra Ciofalo, Pierpaolo Arata, provenienti da Palermo

Roddino: Tortellini & Caciot, Francesco Tinarelli, Francesco Contini, Giacomo Sassi, provenienti da Bologna

Rodello: Exquisite Corps, Fabio Migliorini, Giulio Angelino, Gregorio Audasso

Treiso: Pop Shorts, Gregorio Biancotto, Lorenzo Viberti, Luca Tibaldi

LA GIURIA

La giuria per il premio da 3000 euro è composta da: Fabrizio Dividi, Corriere Torino, Remo Schellino, documentarista del territorio e Lia Furxhi, direttrice di Cinemambiente, Presidente AIACE e Centro Nazionale del Corto.

La giuria per il premio della Critica (500 euro) è formata da: Daniela Scavino, La Stampa Cuneo, Giuseppe Amorisco, Cuneo24, Daniele Caponnetto, TorinoOggi e Targato CN, Andrea Olimpi, Gazzetta d’Alba.

Ad assegnare il Premio ShorTO Elena Ciofalo, Centro Nazionale del Corto; Alessia Gasparella, Aiace Valle d’Aosta, valuterà il Premio Bref e Lucila Riggio, Shortsfit distribution, il Premio distribuzione.

“Il Piemonte Documenteur Film Fest è un evento unico che continua a interrogare il confine sottile tra realtà e finzione, tra verità documentaria e costruzione narrativa – racconta Ilaria Chiesa, direttrice del Festival. “Siamo orgogliosi di presentare l’edizione 2025 di un festival che, quest’anno più che mai, offre uno spazio di riflessione critica, dove il cinema diventa strumento per decifrare il presente e immaginare nuovi scenari possibili. Con il nostro programma vogliamo anche ribadire il valore del cinema indipendente, sostenendo autrici e autori che scelgono di percorrere strade libere, originali e spesso coraggiose”.

Il Piemonte Documenteur Film Fest è stato realizzato grazie al contributo dei sei comuni ospitanti (Monforte d’Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Rodello e Treiso), di RECTV Produzioni srl, della Fondazione CRC, della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT (co-finanziato tramite il portale di crowdfunding eppela), Fondazione CRT e Banco Azzoaglio. Il patrocinio è della Regione Piemonte e dei sei comuni coinvolti.