Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scritto per lo speciale della Rivista Idea dedicato alla Vuelta il suo pensiero sull’imminente arrivo della prestigiosa corsa spagnola:

“C’è qualcosa di unico nel passaggio della Vuelta attraverso il nostro Piemonte. Non è solo una grande corsa che attraversa il territorio, ma un pezzo di mondo che si lascia attraversare dal nostro paesaggio. Colline e montagne, filari e borghi arroccati: il racconto in movimento di una terra, un intreccio di fatica, orgoglio, memoria. La “Salida Oficial” della Vuelta 2025, prenderà il via sabato 23 agosto dalla Reggia di Venaria Reale, per poi attraversare Torino, l’Epo­rediese, Biella, il Vercellese fino a raggiungere le sponde del Lago Maggiore e concludersi a Novara.

Il 24 agosto, la seconda tappa, partirà da Alba e attraverserà le dolci colline del Roero e del Cuneese, per poi salire a Limone Piemonte. È il primo vero test per i corridori in lotta per la classifica, con un finale duro in salita che potrebbe cambiare la graduatoria generale. Il 25 agosto, poi, partenza da San Mau­rizio Canavese per arrivare a Ceres e il 26, la quarta e ultima tappa, accompagnerà la corsa oltre le Alpi, da Susa, attraversando Exilles, Cesana e Claviere, per passare in Francia.

Una carrellata tra le bellezze del Piemonte che ne celebra tutte le peculiarità paesaggistiche. In particolare la tappa Alba-Limone, consente di riaccendere i riflettori sulla Valle Vermenagna che in questi anni ha pagato i ritardi del cantiere del Tunnel di Tenda e la chiusura prolungata del collegamento la cui riapertura, nelle scorse settimane, ha impresso una nuova marcia al turismo in questa zona che può finalmente guardare con fiducia e entusiasmo alla stagione estiva e a quella invernale.

Lo stesso entusiasmo che caratterizzerà gli appassionati della carovana rossa.

Il ciclismo è uno sport che ha il potere di unire – persone, generazioni, culture – e quando passa, non lascia solo applausi, ma una scia di emozioni che dura nel tempo. È uno sport che parla a tutti, anche a chi non è un esperto: basta un incrocio, una curva, un tratto in salita, e ci si ritrova coinvolti, come se si conoscesse ogni ciclista per nome. Perché ogni pedalata che attraversa la nostra terra è anche una spinta verso il futuro.

Buona Vuelta a tutti. E che sia indimenticabile, per chi pedala e per chi potrà ammirare le bellezze del nostro Piemonte.”

Alberto Cirio presidente Regione Piemonte