In Italia nel 1975 lo stipendio medio di un operaio è di 150mila lire al mese. La benzina super costa 305 lire al litro (per i millennials 15 centesimi di euro…), i motorini puzzano l’aria usando la miscela, il pane costa 450 lire al kg, la pasta poco di più, 480 lire al kg. Un caffè al bancone lo bevi con 120 lire.

Una Fiat 127 la porti a casa con 920mila lire, più o meno sei stipendi mensili. L’inflazione spacca i portafogli con un picco che supera il 17%.

Per la prima volta ben 12 italiani hanno un telefono mobile installato sull’automobile (per il primo “da tasca” bisognerà attendere fino al 1986), soltanto da cinque anni si può telefonare in tutta l’Italia con la teleselezione, ovvero componendo con un dito nel disco, mica cliccando pulsanti, un prefisso di zona.

Governa Andreotti per la terza volta, solo Dc, Süd­tiroler Volkspartei e Union Valdôtaine, tutti gli altri si astengono, Pci e Psi in testa. Sarà il preludio del governo successivo, quello di solidarietà nazionale nel 1976, sempre con Andreotti, un quadripartito composto da Dc, Psi, Psdi, Pri, che godrà dell’appoggio esterno del Pci di Berlinguer e che nel giorno del suo insediamento, siamo a marzo del ’76, vedrà il rapimento di Aldo Moro, segretario della Democrazia Cri­stiana e la strage della sua scorta da parte delle Brigate Rosse.

La musica italiana del 1975 si barcamena tra “Sabato po­meriggio” di Claudio Baglio­ni, “L’importante è finire” di Mina, “La tartaruga” di Bruno Lauzi, “Piange il telefono” di Domenico Mo­dugno, “Un’altra don­na” dei Cugini di Cam­pagna, “Kung Fu Fighting” di Carl Douglas. Sono alcuni titoli che vanno per la maggiore nell’hit parade dei 45 giri.

Poi, all’inizio dell’anno, a gennaio, «esce “Rim­mel”, ed è chiaro di contenuti e di colore, è sole che spunta dalle nuvole e poi riempie il cielo». Lo scrive Enrico Deregibus, un giornalista che ha attraversato gli ultimi quarant’anni della mu­sica d’autore italiana, dedicando belle pagine ai nostri poeti musicali e che, per primo, nel 2003, pubblica Francesco De Gregori – “Quello che non so, lo so cantare”, la prima biografia completa del cantautore romano.

Prosegue Deregibus: «Come un ciclista in salita. Non c’è nessuno e poi qualcuno e poi molti, ai lati della strada. È “Rimmel” l’album con cui De Gregori incontra, con un coup de foudre, il grande pubblico, grande come nessuno poteva prevedere».

Il successo di “Rimmel” è una bomba che fa esplodere le classifiche sia dei 45 giri (“Rimmel” e, sul lato B, “Piccola Mela”), sia degli Lp. Resta in classifica per 60 settimane, cosa che oggi anche la hit più hit si può sognare.

Quest’anno Francesco De Gregori celebra il cinquantesimo anniversario dell’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, una pietra miliare della musica italiana. Festeggia con un tour “Rimmel 2025 – Teatri, Pa­lasport, Club” che comprende 25 date tra ottobre 2025 e febbraio 2026. In Piemonte De Gregori sarà a Torino il 5 novembre all’Auditorium del Lingotto e a Venaria Reale il 13 febbraio del prossimo an­no alla Concordia (biglietti su Ticketone.it).

Ci sarà anche un’anticipazione estiva con due concerti speciali: il 15 settembre si esibirà alla Reggia di Caserta, il 24 settembre sarà in concerto all’Arena di Verona.

«Rimmel è un punto e a capo, e non solo per De Gregori – dice ancora Deregibus –, il suo valore intrinseco e la po­polarità che ha raggiunto permettono di voltare pagina alla canzone italiana e allo stesso modo di intenderla».

“Rimmel”, “Pezzi di vetro”, “Il signor Hood (a M. con au­tonomia)”, “Pablo”, “Buona­not­te Fiorellino”, “Le storie di ieri”, “Quattro cani”, “Piccola Mela”, “Piano bar”. Nove bra­ni, poco più di 29 minuti e mezzo in totale, ognuno dedicato ad un ascoltatore diverso, che per una generazione sono diventati la canzone del cuore, senza falsi pudori e con la consapevolezza che c’era sintonia tra De Gregori e chi ne conosceva a menadito melodia e parole. A sinistra partono gli attacchi, Giaime Pintor sulla rivista Muzak, di cui è il direttore, spara accuse talebane: «Una poetica ermetica, dell’intuizione lirica, è una poetica tendenzialmente idealista, dunque di destra, arretrata negli anni ’70, dunque incapace di rispecchiare tensioni, di farsi portatrici di valori positivi e rivoluzionari. Tutto questo presso un pubblico tutto sommato intelligente, giovane e di sinistra con la pseudocultura liceale». Pintor ce l’ha in particolare con “Buonanotte Fiorellino” che considera, dicono i ben informati, «smaccatamente leziosa».

Comunque “Rimmel” è patrimonio emozionale di una generazione. I cosiddetti boomer conoscono l’album a me­moria e non disdegnano di ma­nifestarlo. A Boves, nel 2002, in uno dei due concerti di De Gregori in provincia di Cuneo negli ultimi 25 anni (l’altro a Govone nel 2012 per la Collina degli Elfi), si respirava tra il pubblico tenerume sparso. Io c’ero e raccontavo su un quotidiano: «Marito e moglie (probabilmente) imbronciati per tutta la sera, seduti in gradinata quasi schiena contro schiena per un bel pezzo del concerto, alle prime note di “Buona­notte Fiorellino” deponevano le armi. Alla “Donna cannone” tiravano fuori, ormai abbracciati, anche un accendino».

Articolo a cura di Luis Cabasés