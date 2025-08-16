Nocciola d’Oro al Maestro Davide Malizia: la cerimonia a Cortemilia il 16 agosto

Pluripremiato per le sue specialità, Il Maestro Davide Malizia, è 8 volte Campione del Mondo di Pasticceria e di Gelateria, una da campione e sette come allenatore, nonché vincitore 2020 del prestigioso premio Sucre d’Or, come Miglior Artista al Mondo dello Zucchero per i prossimi dieci anni.

Fondatore dell’Accademia di Pasticceria a Roma, Aromacademy, è sempre attento allo studio e alla ricerca. Sin dalla sua fondazione, è membro di APEI, l’Associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Nel settembre 2024 è entrato a far parte del Relais Desserts International insieme ad Aromacademy.

«Un onore per Cortemilia ospitare il Campione del Mondo di Pasticceria alla Fiera Nazionale della Nocciola» dichiarano il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito ed il consigliere comunale

con delega al Turismo Marco Zunino «consegnare al Maestro Malizia la Nocciola d’oro, simbolo di Cortemilia, conferma ancora una volta il nostro obiettivo di promuovere l’immagine della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, esaltandone le sue qualità al grande pubblico nazionale e internazionale,

che trovano la loro massima espressione nelle creazioni d’eccellenza di pasticcerie e gelaterie.»

Il Maestro Malizia sarà presente a Cortemilia nel weekend del 16 e 17 agosto e riceverà il riconoscimento della Nocciola d’Oro durante l’inaugurazione della Fiera Nazionale della Nocciola, che si terrà sabato 16 agosto alle ore 18.00 presso il Palazzo Comunale.

cs