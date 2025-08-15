La rassegna “I caffè della legalità”, una serie di incontri e spettacoli teatrali sul tema della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, potrebbe essere etichettata come “ordinaria” in alcune zone d’Italia. Non nel profondo nord-ovest, precisamente a Borgo San Dalmazzo, a pochi passi dal confine francese, dove si pensa di essere “immuni”. Sabato 22 febbraio alle ore 20,45, invece, l’amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo ha inaugurato il ciclo di incontri che si articoleranno nel corso dell’anno, fino al 4 ottobre, ideati e organizzati dall’Assessorato alla Legalità e dalla Biblioteca civica “Anna Frank”, in collaborazione con Avviso Pubblico. Una commistione tra letteratura e teatro, in maniera semplice e accessibile, per rendere l’approccio al tema un gesto spontaneo, quotidiano e conviviale: momenti di conoscenza e approfondimento in tema di memoria e buone pratiche per il contrasto di mafie e corruzione. La prima serata, in programma presso l’Auditorium cittadino, vedrà protagonista Marco Omizzolo, presidente della cooperativa “In Migrazione e di Tempi Moderni aps”, autore di numerosi saggi e ricerche nazionali ed internazionali sul lavoro gravemente sfruttato in agricoltura con riferimento ai lavoratori stranieri, tra i promotori di uno dei maggiori scioperi contro lo sfruttamento e le agromafie. Nel 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per meriti di ricerca e impegno contro le agromafie e lo sfruttamento del lavoro.

Sociologo, ricercatore Euri­spes e professore universitario, Marco Omizzolo presenterà il libro “Sfruttamento e caporalato in Italia. Il ruolo degli Enti locali nella prevenzione e nel contrasto” e introdurrà la rappresentazione teatrale dal titolo “Il Monsone”, del regista e attore Beppe Casales, tratta proprio da uno dei libri del sociologo laziale.

Ci sono ancora differenze tra le diverse aree d’Italia?

«Anche al Nord questo problema che si chiama agromafia è presente e da molti anni. Non solo è già arrivato ma è sottostimato e sottovalutato».

Può fare un quadro della situazione?

«Il fenomeno a livello nazionale è sistemico, organizzato e diffuso. Per dirla meglio: non è una eccezione e non è legato a un sistema di impresa “primitivo”, intendo dire disorganizzato e brutale, tantomeno slegato dai grandi sistemi della trasformazione, della commercializzazione e della logistica. Ha invece una dimensione anche agroindustriale, con una sua organizzazione interna particolarmente pianificata, tant’è che lì dove vi sono sistemi di sfruttamento, di caporalato e di agromafie, troviamo sempre liberi professionisti, corruzione, estorsione e in alcuni casi anche esponenti della pubblica amministrazione e della politica. Intendo, ad esempio, commercialisti, avvocati, con­sulenti del lavoro e a volte anche importanti esponenti istituzionali».

«Il Pubblico si costituisca parte civile nei processi contro le agromafie perché “offendono” il territorio»

In base a quali dati si può certificare la sua analisi?

«Partiamo dalle evidenze giudiziarie nei confronti di chi interviene per rendere lo sfruttamento sempre più sofisticato. Le agromafie si evolvono in ragione di un elemento fondamentale: la produzione di profitti illeciti enormi, come da anni l’istituto Eurispes rileva e denuncia. L’ultimo dato diffuso proprio dall’Istituto Eurispes relativo alle Agromafie Italia riporta un volume complessivo di circa 24,5 miliardi di euro l’anno. È evidente che questo denaro non possa derivare soltanto dalle forme più “banali” di sfruttamento che siamo abituati ad immaginare, collocate nelle aree meno sviluppate del Paese e derivanti da reati imputabili solo al “caporale”. Al contrario, una quantità così rilevante di denaro richiede professionalità adeguate, sia per estrarre quel denaro che per gestirlo e spesso riciclarlo, con una rilevanza internazionale».

Può scendere nel dettaglio dei numeri?

«Per inquadrare bene il fenomeno, secondo i dati del­l’Osservatorio Placido Rizzot­to nel 2014 in Italia erano circa 400.000 i lavoratori variamente sfruttati, di cui circa 140.000 presentavano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni abitative e ambientali considerate paraschiavistiche. L’ul­timo dato del 2024 afferma che siamo giunti a 235.000 persone che vedono quotidianamente violata la loro dignità umana. Non parliamo soltanto di sfruttamento ma anche di un sistema di estorsione e segregazione. Circa mezzo milione le persone che finiscono nella rete delle mafie, di cui un 20% italiani, quindi il caporalato non è imputabile soltanto al mondo delle immigrazioni».

Come si può invertire la rotta?

«Lo sfruttamento è sistemico, diffuso, oltre che ancorato a una dimensione brutale: si pensi al caso di Satnam Singh, il bracciante morto a seguito della perdita di un braccio durante il lavoro. Il “padrone” italiano, di origine veneta, lo ha addirittura portato davanti casa e lo ha abbandonato, evitando accuratamente il pronto soccorso e negandogli il diritto alla vita. Si pensi anche alla tragica storia di Paola Clemente, morta nelle campagne di Andria, reclutata tramite una agenzia interinale, che innerva insieme allo sciopero dei braccianti indiani a Latina del 18 aprile 2016 la Legge 199 dello stesso anno contro lo sfruttamento».

Un problema solo italiano?

«No. È un problema anche europeo e in particolare presente in Francia, Germania, Spagna, Portogallo e gli Stati Uniti, per non parlare dei paesi dell’est, così come anche in Cina e nei Paesi del Nord Africa. Il fenomeno, ben conosciuto dal Tribunale internazionale dell’Aia e dalla CEDU, assume dimensioni e forme diverse. In Italia è emerso prima anche per ragioni storiche e per questo abbiamo anche strumenti normativi e sociali tra i più avanzati rispetto agli altri Paesi. Non siamo quindi una pecora nera, anzi: siamo una pecora malata, tra pecore molto malate. Noi abbiamo strumenti conoscitivi, interpretativi, di indagine e inchiesta nonché repressivi più avanzati degli altri per far fronte a questa sfida e alcune Procure, come quella di Milano e Latina, hanno dimostrato un’attenzione rilevante a questo genere di criminalità».

Ecco perché il Nord non è più immune…

«Esatto. Ciò rende il nord del Paese protagonista: dove c’è denaro ci sono le mafie, c’è corruzione e nel contempo marginalità. Il Piemonte, così come il Veneto, la Lombardia, la Liguria, l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Friuli-Venezia Giulia, non sono eccezioni rispetto a questo panorama. Non solo le sentenze della magistratura hanno riconosciuto il caporalato, ma anche un sistema di grave sfruttamento lavorativo, appunto di natura organizzata e diffusa, che indica un fenomeno mafioso/paramafioso».

Ci sono evidenze anche nelle Gdo?

«Il caporalato nel Saluzzese nel Cuneese in generale, come sappiamo, è particolarmente organizzato e presente. Un “reato spia” delle agromafie e quindi delle mafie. Ciò significa che un impegno come quello che verrà prodotto a Borgo San Dalmazzo è fondamentale, come afferma Avviso Pubblico, per accendere i riflessi dei riflettori, sviluppare una riflessione più avanzata rispetto a quella attuale».

Quali proposte operative si possono avanzare?

«Le proposte sono molteplici, le possiamo dividere in proposte di “avanzamento” e di “cancellazione”, come con la pubblicazione di Avviso Pubblico abbiamo puntualmente affermato. Cancellare o revisionare radicalmente una serie di norme e procedure, ma anche di linguaggi che la Politica, le Istituzioni e il Paese nel corso degli ultimi trent’anni hanno sistematicamente prodotto e garantito. Non possiamo immaginare di superare il caporalato e il grave sfruttamento se noi non cambiamo, ad esempio, la Bossi-Fini, se non cancelliamo i decreti sicurezza, se non cambiamo in meglio il sistema di accoglienza, se non cambiamo l’organizzazione segmentata e segregante del mercato del lavoro. Perché, ripeto, tra le vittime di caporalato e sfruttamento, ci sono anche gli italiani e questo significa che non solo le norme sulle migrazioni, ma anche le norme del mercato del lavoro sono orientate non a garantire diritti bensì i profitti. Ci sono dunque delle cose che vanno necessariamente cancellate e questo è compito della politica».

Quali sono le azioni che si devono fare per prevenire e per sensibilizzare?

«Ci tengo a sottolinearlo, il caporalato non c’è soltanto in agricoltura: esiste tra i rider, nella logistica, nel facchinaggio, nel “badantato”, nell’edilizia. Rappresenta un elemento drammaticamente fondamentale nel mercato del lavoro. Ecco la ragione per cui è importante parlarne anche nel nord, allargando lo sguardo oltre al fenomeno agricolo. A Borgo San Dalmazzo sottolineerò l’importanza di una piena applicazione della legge 199, non solo per i suoi aspetti repressivi ma anche per quelli preventivi. Impensa­bile assicurare alla giustizia tutti i caporali, possibile invece attivare azioni che impediscono la nascita di nuovi trafficanti locali, tra cui la riorganizzazione del sistema di welfare territoriale, attraverso le Amministrazioni e gli Enti locali, come sostiene “Avviso pubblico”, possono orientare la loro macchina. Avanzerò un’ulteriore proposta: chiederò ufficialmente che il Pubblico, dai comuni alla Regione, si costituisca parte civile nei processi contro le agromafie perché “offendono” il mio territorio nel comportamento criminale di un singolo o di un’azienda».

Un’azione mediatica.

«Sì, in nome della dignità e il rispetto delle regole democratiche nel territorio che si amministra. Un segnale di matrice marcatamente politica che alimenterebbe il dibattito, avviato e alimentato da momenti di condivisione pubblica che non devono rimanere casi isolati».

Articolo a cura di Paolo Cornero