A Limone Piemonte Sono stati completati i lavori per la realizzazione dei nuovi campetti sportivi in Piazza Henri Dunant, di fianco alla sede della Croce Rossa, all’inizio di via Romana. L’intervento, pensato per valorizzare l’area e offrire spazi di aggregazione e svago, è stato ultimato nelle scorse settimane e restituisce alla comunità un luogo dedicato allo sport e al tempo libero, accessibile a cittadini e turisti.

Le nuove strutture, dove sarà possibile giocare con libero accesso a calcio e volley e dotate anche di un’area gioco per i più piccoli, oltre ai campi da bocce dati in gestione al Centro d’incontro di Limone, rappresentano un investimento nella qualità della vita del paese, con l’obiettivo di promuovere attività all’aria aperta e momenti di socialità.

“Con la realizzazione di questi campetti – dichiara il Sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi – offriamo alla popolazione e ai visitatori uno spazio moderno e polifunzionale, dove poter praticare sport e trascorrere tempo libero. È un intervento che rafforza l’attrattività turistica del nostro territorio e risponde alle esigenze della cittadinanza”.

L’intervento è stato portato avanti in due fasi. Il primo lotto, relativo alla realizzazione dell’area giochi, è stato finanziato in parte con fondi del PSR 2014-2020 – CLLD LEADER (Op. 7.4.1 – GAL) destinati a investimenti per migliorare e ampliare i servizi di base per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative. Questa fase ha previsto, oltre alla costruzione del parco giochi, anche la risistemazione dell’ex area bocciofila, con lavori di spianamento e nuove strutture in cemento armato. L’investimento complessivo è stato di 105.000 euro, di cui 60.000 euro provenienti da fondi GAL-PSR e 45.000 euro da risorse comunali.

Il secondo lotto, finanziato interamente dal Comune di Limone Piemonte per un totale di 250.000 euro, ha completato il progetto con la realizzazione dei campi in erba sintetica per calcetto e pallavolo, la sistemazione dei campi da bocce, la posa di pavimentazioni in cubetti e l’installazione dell’impianto di illuminazione, oltre al rivestimento delle opere già realizzate nella prima fase.