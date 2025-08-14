Cortemilia s’accende e risplende con la Fiera Nazionale della Nocciola

Il Comune di Cortemilia insito nel territorio delle Langhe ed in particolare all’area definita “Alta Langa”, rinnova le sue tradizioni e pone ancora una volta al centro l’unicità di questo territorio, magico, affascinante, tutto da esplorare. Per non parlare della natura che in Alta Langa è selvaggia ed incontaminata, di una bellezza unica.

Con i suoi circa 2.300 abitanti, Cortemilia è uno dei paesi più popolosi ed uno dei più ricchi di storia. Appartiene al circuito dei “Borghi sostenibili del Piemonte”, progetto promosso dalla Regione Piemonte volto a promuovere località e destinazioni turistiche sostenibili, valorizzando e premiando le iniziative in ambito di tutela dell’ambiente e turismo responsabile, intraprese dai Comuni del territorio.

Cortemilia inoltre ha conquistato il primato di località turistica piemontese, rientrando tra i Comuni con il miglior rapporto tra offerta culturale ed impatto ambientale ed ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Sostenibile” agli Expo Award 2025.

Cortemilia è conosciuta anche come l’indiscussa capitale della Nocciola Tonda Gentile: una varietà unica che si trova esclusivamente in questa zona, dove il terreno delle colline offre il giusto equilibrio per garantire alle piante una crescita ottimale. Intorno ad essa si muovono infatti una buona parte delle attività produttive locali, dedicate alla lavorazione ed alla trasformazione di questo piccolo frutto in granella, pasta, farina.

Proprio a questo frutto Cortemilia dedica uno degli eventi più importanti per il territorio: la Fiera Nazionale della Nocciola, che si svolge ogni anno ad agosto e che si configura come una kermesse promozionale di rilevante importanza data l’attenzione sinora dimostrata dal pubblico, dagli operatori e dai mass-media, in quanto capace di attirare, per dieci giorni consecutivi, una forte affluenza turistica.

Il programma

dell’edizione 2025

Si parte con “Aspettando la Fiera”, giovedì 14 agosto dalle 19 presso il Parco La Pieve dove ha inizio la Festa del Borgo La Pieve con stand enogastronomici, mentre dalle 21 c’è attesa per “Way to Hollywood” in concerto.

Venerdì 15 agosto, alle 21 nella Chiesa della Pieve di Santa Maria “Luce in tutto splendore”, concerto di Ensamble “I Fortunelli”.

Sabato 16 agosto, alle 18 davanti al Palazzo Municipale, è prevista l’inaugurazione della Fiera Nazio­nale della Nocciola con la consegna della Nocciola d’Oro al Mae­stro Davide Malizia, 8 volte campione del mondo di pasticceria e gelateria, nonché vincitore 2020 del prestigioso premio Sucre d’Or, come miglior “Artista dello Zucchero” per i prossimi dieci anni. Madrina dell’edizione 2025, Francesca Spinelli, Miss Piemonte 2024.

Nel corso della serata inaugurale, si svolgerà anche la tradizionale passeggiata enogastronomica per le vie del paese, mentre le piazze cittadine saranno animate da gruppi musicali. Alle 23,30 un meraviglioso spettacolo pirotecnico avvolgerà la Torre di Cortemilia.

Questo ricco sabato inaugurale si chiuderà in Piazza Oscar Molinari con un djset di “Dj Daniele Ber­taina”, immaginato per far ballare i giovani a partire dalla mezzanotte.

Domenica 17 agosto, i borghi di Cortemilia ospiteranno la Fiera Nazionale della Nocciola, con bancarelle dei prodotti tipici del Piemonte, della Valle d’Aosta, del Veneto e di altre regioni d’Italia, l’esposizione delle macchine agricole, l’intrattenimento per bambini con Eco-Giochi lavorati in legno e la postazione mobile di Radio Vallebelbo. La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa invece, proporrà il gioco “Indovina la nocciola più buona del mondo” con l’obiettivo di fare riconoscere la Nocciola Piemonte Igp.

Alle 11 in piazza Oscar Molinari si terrà l’incontro con lo chef Carlo Zarri, ambasciatore della nocciola nel mondo e nei grandi eventi a cui farà seguito uno show cooking dal titolo “La Nocciola incontra le eccellenze della Valle d’Ao­sta e del Ve­neto” in collaborazione con l’As­sessorato all’Agri­col­tura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di Morgano, in provincia di Treviso. A partire dalle 12,30 si aprirà ufficialmente “Casa Nocciola”, lo stand gastronomico allestito all’in­terno del Chiostro del Con­vento France­scano a cura della Proloco di Cortemilia. Nel pomeriggio, alle 16, sfilerà per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere, seguito dagli Sbandieratori e Musici del “Borgo Santa Barbara” di Alba che si esibiranno con spettacolari evoluzioni dei loro colorati vessilli.

Alle 17 in piazza Dante Alighieri, spettacolo teatrale per bambini “A caval donato non si guarda in bocca. Neanche se fai il dentista. Storie di ordinaria assurdità.”

Sempre domenica 17 agosto, alle 19,30 aprirà “Casa Nocciola”, lo stand gastronomico che rimarrà aperto anche durante le serate in settimana, ed alle 21,30 “Kinder Po­li­ce” in concerto.

La Fiera insieme all’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero ospiterà giovedì 21 agosto un incontro tra operatori locali con l’obiettivo di costruire insieme un’offerta turistica transfrontaliera tra Italia e Francia, con focus su outdoor, enogastronomia, well­ness, turismo family e accessibilità dal titolo “Paysage+ Aimable: idee e connessioni per un turismo slow tra Alta Langa e territori transfrontalieri”.

All’interno della settimana della fiera si svolgeranno inoltre altri momenti culturali, serate di danza, incontri letterari ed appuntamenti enogastronomici quali: una cena con barba Q (martedì 19 agosto) seguita dalla serata latino americana con la Scuola di Ballo “Esquina Caliente” di Evedy Centelles. Ci sarà anche la presentazione del libro di Roberto Cavallo “Economia della staffetta – dieci storie di successo”, l’aperitivo a buffet insieme ai produttori Slow Food e la discoteca mobile di Radio Vallebelbo (mercoledì 20 agosto), la cena a base di bollito misto alla piemontese che sarà allietata da una serata danzante con l’orchestra “Sonia De Castelli” e la partecipazione della scuola di danza “Universal Dance” di Canelli (giovedì 21 agosto). Sabato 23 agosto il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia proporrà un’escursione guidata dal titolo “Con il bosco e la grande madre Langa”. Sempre nella stessa giornata Mattia Villardita presenta il suo libro “Quattrodita e la bambina disegnata” e alla sera, concerro con “Non plus ultra band”.

Domenica 24 invece, i borghi di Cortemilia ospiteranno nuovamente la Fiera Nazionale della Nocciola, con bancarelle dei prodotti tipici del Piemonte e di altre regioni d’Italia e l’esposizione delle macchine agricole.

Ettore Borreani Lipani presenterà il suo libro “Le Nannastorie di Et­tore” e l’Associazione Langalè pro­pone “Due passi tra i noccioli”, una camminata lungo i percorsi nelle campagne di Cortemilia e dintorni volti alla scoperta dei noccioleti e alla nascita di un prodotto d’eccellenza.

Il pomeriggio di domenica 24 si aprirà con la degustazione guidata dal titolo “La Nocciola incontra il Moscato Passito di Strevi” e sarà animato dalla “Prismabanda Street Band”, dai gruppi “Cui da ribote” e “Punto & a capo”. Sempre nel pomeriggio Mauro Rivetti racconterà il suo libro “Di nocciola e sangue”.

Momento importante di questa edizione è, inoltre, il mattino di sabato 23 agosto alle ore 10.00 presso la cascina di Monteoliveto dove si svolge un incontro dal titolo La corilicoltura del futuro: “Pro­duttività e Innova­zione nella Filiera del Nocciolo” Soluzioni operative per una gestione efficiente e sostenibile del noccioleto – in collaborazione con Agrion. Al termine, aperitivo in collaborazione con Onaf – Orga­nizzazione Nazionale Assag­giatori Formaggi – delegazione di Cuneo.

Un secondo weekend di Fiera quindi, dedicato alla Nocciola ed al territorio, che avrà inizio venerdì 22 agosto alle 21,30 presso il “Parco La Pieve” e che avrà come ospite d’onore Sarah Toscano con una tappa del suo tour estivo e terminerà con il concerto di Iva Zanicchi domenica 24 agosto sempre presso il “Parco La Pieve”.

Entrambi i concerti saranno ad ingresso libero e quello di domenica 24 sarà con posti a sedere limitati. Punto ristoro e servizio bar disponibili dalle 18,30.

La fiera proseguirà sabato 30 agosto con il “Cortemilia Comics & Ga­mes”, la Fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop ed il mercatino dell’antiquariato. Domenica 31 agosto, la Confraternita della Nocciola di Cortemilia consegnerà il premio Cortemiliese Doc ed il Premio Fautor Langae – Nocciola d’oro 2025. Sempre nella mattinata verrà conferito anche il premio Ambasciatore della Nocciola nel Mondo, il “Premio alla carriera per il Giornalismo”, il premio “Eccellenza” ed il premio “Una vita per la nocciola”; quest’ultimo promosso dalla Nocciole Mar­chisio Spa. Presenta Fabio Gallina.

L’edizione 2025 della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia si chiuderà sempre domenica 31 agosto presso la Chiesa di San Francesco con uno spettacolo del gruppo musicale L.T.A. Los Tres Amigos dal titolo “Lucio, un amico geniale” – la poetica di Lucio Dalla e le collaborazioni che hanno fatto la storia della musica in un viaggio intrigante tra note, racconti, emozioni e sorrisi.