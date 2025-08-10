FestivAlContrario 2025 coinvolge anche il Piemonte. Dopo gli appuntamenti in calendario al Castello di Casotto di Garessio, agosto porta novità ad Alto. Lunedì 11 agosto a Madonna del Lago sarà protagonista la giovane cantautrice genovese Irene Buselli, in concerto con Pietro Martinelli per “Io, io, io”. L’appuntamento fa parte di una esclusiva experience: il ritrovo è alle 19.30 al Santuario di Madonna del Lago, seguirà una cena a base di prodotti tipici (Sciancui, tartufo nero, patate di Alto) alla Locanda del Lago, e per concludere, alle 21.00, il concerto.

Una voce eterea, impalpabile, quasi irreale, un violoncello vibrante, parole che scavano in profondità. Irene Buselli, cantautrice genovese tra le voci emergenti più interessanti della nuova scena d’autore, presenta Io, io, io, il suo primo album: una raccolta di canzoni che indagano con delicatezza e ironia il tema dell’identità e la continua, a volte vana, ricerca di sé. Accompagnata dal violoncellista Pietro Martinelli, Irene intreccia atmosfere rarefatte e testi visionari, dando forma a un racconto intimo e surreale. Tra giorno e notte, tra logica e sentimento, la sua musica è un equilibrio poetico tra razionalità e introspezione emotiva. Prodotto da FiloQ e Raffaele Rebaudengo (Gnu Quartet), “Io, io, io”, album che ispira il concerto, mescola arrangiamenti raffinati e sonorità contemporanee, costruendo un universo sonoro unico, autentico e profondamente umano.

La località Madonna del Lago si trova a circa 1000 metri di altitudine: si consiglia di portare con sé una felpa, un telo per sdraiarsi sul prato e una torcia o una lampada frontale per gli spostamenti al buio. Formula experience (cena + concerto) € 30; solo concerto € 10.

Suggestioni e fascino anche martedì 12 agosto, quando FestivAlContrario sarà al Castello dei conti Cepollini di Alto per un’altra speciale experience con concerto e cena, in collaborazione con la Fondazione Oddi. Aperto per l’occasione, il Castello di Alto dei Conti Cepollini è immerso in un paesaggio d’altri tempi, circondato da una natura selvaggia e incontaminata.

L’eleganza e l’essenzialità delle forme lo rendono uno dei manieri meglio conservati del territorio Ingauno. Dalla fortezza si può ammirare il suggestivo panorama che spazia sulle alture a ridosso del Mar Ligure. Quello organizzato per il 12 agosto sarà un Candleligh Concert and Dinner con il concerto “Rosa Fragrans” che vedrà protagonista il Ring Around Roses, ensemble vocale femminile che contribuirà a ricreare all’interno delle sale del castello suggestioni medievali.

Sarà un’esperienza musicale e multi-sensoriale in un luogo unico, illuminati dalla luce delle candele e con cena è a base di prodotti tipici del luogo. Formula experience: € 30.

I biglietti per il FestivAlContrario 2025 sono acquistabili online su Viva Ticket o in loco, previa verifica della disponibilità dei posti scrivendo a [email protected] o chiamando il numero +39 351 3933733