I mille risvolti dell’intelligenza umana e artificiale

In questo primo numero estivo di IDEA, dedicato alle start-up, all’innovazione tecnologica e ai continui progressi dell’Intelligenza artificiale, ab­biamo voluto as­semblare una selezione de­gli articoli più interessanti pubblicati nei mesi scorsi.

Perché abbiamo scelto questi argomenti? Perché l’innovazione non è più un’ipotesi. È ormai realtà quotidiana, è un presente che muta sotto i nostri occhi e, spesso, senza che ce ne accorgiamo. Questo numero speciale è dunque interamente dedicato a un fenomeno che sta riscrivendo le regole della società, dell’economia, della cultura: lo sanno bene anche gli imprenditori del Cu­neese, sempre attenti alle evoluzioni del mercato.

Non si tratta di un esercizio di stile. Questa rassegna di approfondimenti sul mondo digitale nelle sue varie sfaccettature, permette in concreto di analizzare la situazione, mettere in discussione ciò che è sotto gli occhi di tutti, ascoltare le voci più autorevoli dando spazio anche ai dubbi, alle resistenze, alle domande inevase. Perché l’Ia è tutto questo: opportunità, rischio, trasformazione, discontinuità.

Nelle pagine che seguono, trovate scienziati, filosofi, im­prenditori, designer e visionari. Raccontano cos’è davvero l’intelligenza artificiale, oltre gli stereotipi e le semplificazioni. Ne esplorano le applicazioni nei campi della medicina, della didattica, dell’arte, dell’agricoltura e della manifattura. Parlano delle potenzialità immense, ma anche dei limiti.

Andrea Malaguti, direttore de La Stampa, rompe il tabù dell’algoritmo dentro alle redazioni dei giornali. Il ricercatore Massimiliano Ni­colini mette in dubbio il significato di “intelligenza” artificiale.

E poi c’è il punto di vista dei giovani, veri protagonisti della rivoluzione digitale. Abbiamo quindi dato spazio anche alle startup italiane che innovano in silenzio, lontano dai riflettori, e alle esperienze delle scuole che sperimentano l’intelligenza artificiale in aula. L’Italia, in questo scenario globale, ha le risorse culturali per dire la sua: serve coraggio, visione e una nuova alfabetizzazione digitale. Qualcuno, per fortuna, la va a cercare, la stimola e la promuove. È il caso, ad esempio, dell’Ancalau, il premio nato in Alta Langa e pensato per dare un giusto riconoscimento, morale e soprattutto economico, alle nuove realtà innovative.

Ci sono infatti quelli che l’innovazione la promuovono creandola. Ad esempio Mauro Musarra, ceo di Algor che proprio l’Ancalau aveva premiato nel 2021, con la app pensata per rivoluzionare l’apprendimento attraverso l’Ia. E c’è Giulio Pavesi, lo studente albese che ad Amsterdam ha co-fondato Termzy Ai, estensione del browser che analizza termini e condizioni contrattuali che di solito tutti noi (chi più chi meno) ignoriamo.

Un approfondimento necessario è dedicato all’etica: può un algoritmo essere equo? E chi ne porta la responsabilità? La tecnologia corre, ma le do­mande fondamentali restano legate all’aspetto umano. Un altro focus riguarda il lavoro: quanti mestieri sono davvero destinati a scom­parire, e quanti altri nasceranno? Come cambierà il nostro rapporto con le macchine?

È già stato detto che siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale, forse la più dirompente mai vissuta dall’umanità.

Nei mesi scorsi abbiamo raccontato il lavoro di chi si batte per la cyber-sicurezza, ma anche di chi si occupa di risorse energetiche e immagina vie alternative e pulite.

E allora questo speciale non ha certamente la pretesa di dire l’ultima parola. Al contrario, vuole aprire un dibattito, generare riflessione, stimolare una partecipazione consapevole. Perché la tecnologia non è mai neutra. E il futuro non va solo previsto: va costruito, scelta dopo scelta. Ben­venuti nell’era dell’intelligenza, umana e artificiale.