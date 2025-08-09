Nel momento in cui Limone Piemonte si apre ad un mese di agosto all’insegna del turismo e della ripresa, dopo anni di difficoltà legati alla chiusura del Tenda, l’Enoteca Regionale del Roero ha voluto incontrare la comunità di Limone con il Suo Sindaco e promuovere un incontro di gusto e cultura del vino all’insegna del brand Roero: enogastronomia e territorio.

Grazie alla collaborazione con Beppe Carlevaris, patron dello storico ristorante “Il San Pietro”, l’Enoteca Regionale guidata dal presidente sen. Marco Perosino ha animato il convivio, con la presenza di ben cinque cantine del territorio a raccontarsi ed a presentare i loro vini.

Anche in agosto l’Enoteca Regionale ha voluto così confermare il suo impegno e attenzione a favore della promozione del Roero, con un calendario di iniziative sempre più dinamiche e partecipate. Con l’obbiettivo di creare alleanze e sinergie e sostenere l’opera di tanti e virtuosi viticoltori.

Hanno partecipato all’evento con i loro titolari le cantine: Marsaglia (Castellinaldo), Poderi Vaiot (Montà), Bric Castelvej (Canale), Giacomo Barbero (Canale), Malabaila (Canale). La cena con degustazione, si è svolta nella sala storica del Ristorante che risale al 1920.

Ogni cantina ha presentato due vini: il Roero Arneis (quattro vini dell’annata 2024 e un 2023) ed il Roero, espressione del vitigno nebbiolo (con tre annate diverse, ovvero: un 2022, tre Roero del 2021 ed una Riserva 2020). I Roero sono stati degustati alla cieca, assegnando schedine ai partecipanti alla cena per descrivere i vini.

È stata una serata di successo – dichiara il presidente Marco Perosino – che ci conforta negli obbiettivi che vogliamo perseguire. Promuovere il Roero e farlo conoscere, con i suoi vini ma anche come territorio. Creare alleanze, come altrove è successo in questi primi mesi dell’anno; ringraziamo Beppe Carlevaris per la preziosa collaborazione. E ovviamente intendiamo accompagnare l’opera dei nostri viticoltori, espressione di cantine familiari che operano con grande qualità. La serata di Limone fa seguito ad un calendario intenso di appuntamenti che abbiamo condiviso in questa prima parte dell’anno e che riprenderà a settembre con molte altre novità e coinvolgendo altri viticoltori”.

La serata di degustazione al Ristorante Il San Pietro – dichiara Beppe Carlevaris –, realizzata in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Roero, è stata molto più di una cena: è stata un gesto di amicizia, di fiducia e di rinascita.

Dopo quattro anni di isolamento dalla Costa Azzurra e Riviera ligure di Ponente, Limone Piemonte ha bisogno di segnali concreti, di alleanze sincere e di occasioni che ci ricordino quanto sia preziosa la collaborazione tra la montagna cuneese, il Roero e l’albese.

La presenza degli amici del Roero, con i loro straordinari vini e i grandi produttori, ha rappresentato un abbraccio simbolico che ci dà forza e coraggio. È il segno che Limone non è sola, che la ripresa turistica è possibile, e che la bellezza della nostra terra può tornare a essere vissuta, raccontata e condivisa.

Ringrazio di cuore l’Enoteca Regionale del Roero che ha creduto in questa iniziativa: è da queste collaborazioni che nasce il futuro. E noi, quel futuro, lo vogliamo costruire insieme.”

Prima del convivio è stata inaugurata anche la mostra “Limone Piemonte – tra passato e presente” negli spazi espositivi del Grand Palais Excelsior che sarà aperta fino al 31 agosto.