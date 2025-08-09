Cuneo Granda al via con un nuovo sogno

Tra le tante novità del campionato femminile di serie A1 (con il calendario asimmetrico e le partite fissate anche al lunedì sera aumentando la concentrazione degli impegni) c’è sicuramente l’attesa per una Cuneo Granda totalmente rinnovata. Dopo aver riconquistato e difeso il suo posto in A1, le “Gatte” hanno affidato con largo anticipo la panchina a François Salvagni, coach di grande esperienza internazionale che aveva già guidato le biancorosse nel 2017/18 prima di trasferirsi in Francia, al Mulhouse, dove ha vinto un campionato nazionale, due Coppe di Francia e due Supercoppe.

Tra le curiosità di questa sua nuova avventura tecnica, la presenza dell’ex libero azzurro Paola Cardullo nello staff tecnico. Salvagni ha il compito di costruire una mentalità vincente basata sul lavoro quotidiano, forte delle strutture e dell’amore che il territorio nutre per la pallavolo. Dovrà farlo sulla base di una squadra profondamente rivisitata sul mercato ad eccezione della regia ancora affidata alla capitana Noemi SIgnorile alla sua sesta stagione con la maglia biancorossa.

Il debutto in campionato, nel monday night del prossimo 6 ottobre, avverrà a Macerata sul campo della neopromossa Balducci e per il secondo turno è prevista un’altra trasferta ancor più impegnativa, in casa delle supercampionesse di Conegliano. Terza giornata e primo turno infrasettimanale con il debutto casalingo contro Scandicci.

In queste due pagine abbiamo immaginato, al netto di novità dell’ultima ora, i possibili schieramenti di tutti i 14 sestetti ai nastri di partenza. In neretto i nuovi acquisti. Come si può notare, il livello tecnico è generalmente piuttosto alto. Le squadre sono in molti casi attrezzate e ambiziose. Per Cuneo, come da qualche stagione a questa parte, si rinnova la sfida con le altre tre formazioni piemontesi. Il primo derby è previsto alla quarta giornata del campionato (19 ottobre) a Villafranca Piemonte contro Pinerolo ribattezzato da questa stagione Monviso Volley. Alla decima giornata il confronto con Chieri, alla dodicesima quello con Novara.