Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 torna a Cocconato uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Piemonte: Cocco… Wine, giunto alla sua XXIV edizione. L’evento è promosso dall’associazione Go Wine, in collaborazione con il Comune di Cocconato e il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

Il centro storico si trasformerà in una strada del vino: un percorso pedonale che da piazza Cavour attraversa via Roma fino al Cortile del Collegio, animato da cantine locali, produttori piemontesi e artigiani del gusto. Il cuore dell’evento sarà il Banco d’Assaggio, aperto sabato dalle 16 alle 24 e domenica dalle 11 alle 19.

Tra i protagonisti, le cantine del territorio: Bava, Benefizio di Cocconito, Giulio Cocchi Spumanti, Maciot, Marovè, Nicola Federico, Poggio Ridente. Queste realtà, unite nel Consorzio Cocconato, racconteranno le proprie vigne e i vini, con particolare attenzione alla Barbera d’Asti, ma anche a rossi autoctoni e bianchi di pregio.

Durante l’evento sarà lanciata anche la nuova iniziativa “Camminare il Borgo”, dedicata alla scoperta del paesaggio e della storia locale.

Cocconato, nota come Riviera del Monferrato, gode di un microclima unico, descritto già nell’Ottocento come mite e favorevole alla coltivazione di ulivi e viti. Un contesto ideale per un evento che celebra il territorio, la tradizione e l’eccellenza enologica.