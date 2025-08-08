Hockey su prato, Supercoppa Italiana M/F: il 13 settembre a Roma con HF Lorenzoni e HC Bra

Si svolgerà a Roma, il 13 settembre 2025, la Supercoppa Italiana di Hockey su Prato, femminile e maschile a chiusura della stagione 2024/25. Per la prima volta sarà anche assegnata la Supercoppa di Parahockey, specialità Paralimpica della FIH rivolta agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali.

Le gare si disputeranno presso lo storico impianto delle Tre Fontane Hockey, che ospita eventi della Federazione Italiana Hockey dal 1988.

La Supercoppa sarà il fulcro agonistico di una tre giorni di attività (12, 13 e 14 settembre) con un programma che prevede anche un Torneo Under 12 maschile e femminile e partite della categoria master, curate dal Comitato Regionale Lazio FIH, per vivere giornate di condivisione e sport senza età.

A contendersi la settima edizione della Supercoppa, in campo Maschile saranno l’HC Tevere EUR (Roma) e l’HC Bra, mentre nel Femminile scenderanno in campo SG Amsicora (Cagliari) e HF Lorenzoni (Bra). Nella prima, storica, edizione della Supercoppa Italiana di Parahockey si affronteranno invece la Polisportiva L’Archetto (Roma) e il Liguria HC (Savona).

La tre giorni è organizzata con il supporto della Regione Lazio che ha inserito il progetto tra i “Grandi Eventi 2025” e con i patrocini del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, di Sport e Salute SpA, del Comune di Roma. Presente anche il patrocinio del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica in virtù dell’attenzione alla sostenibilità da parte degli organizzatori che si sono posti l’obiettivo di realizzare un evento in linea con le indicazioni del Ministero Sport e Giovani – Dipartimento Sport sugli eventi sportivi.

Tra le attività che arricchiranno la manifestazione, sono previste iniziative su temi sociali quali l’inclusione ed il contrasto alla violenza, che coinvolgeranno le squadre e tutti i partecipanti all’evento, con la finalità di promuovere i valori dello sport e la cultura sportiva tra i giovani e i cittadini.

