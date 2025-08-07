Serie C – ESCLUSIVA, il DS del Bra Menicucci: “Daremo filo da torcere a tutti, siamo attivi sul mercato e l’obiettivo è la salvezza”

In esclusiva per Ideawebtv, abbiamo raggiunto telefonicamente il DS del Bra Ettore Menicucci. Sabato 9 agosto si concluderà il ritiro valdostano della prima squadra di mister Fabio Nisticò (con il test match con la Biellese a Montjovet, alle 16 ndr), al lavoro per preparare le prime uscite ufficiali tra i professionisti. L’occasione, con il direttore sportivo, per fare il punto della situazione sui giallorossi.

“La squadra, fino ad oggi, ha lavorato tanto e bene. Abbiamo voluto testare la non bella sensazione del lungo viaggio in pullman, scegliendo di fare il mini-ritiro a Chiavari con allenamenti allo stadio Sivori di Sestri Levante, per provare cosa dovremo affrontare per le nostre partite casalinghe. Così come le amichevoli con Pisa e Palermo, abbiamo scelto di fare spostamenti in giornata da Bra alla Valle d’Aosta.

Il ritiro di Saint-Vincent è stato fondamentale per cementare il gruppo, che è un gruppo importante, che sta crescendo e che si sta cementando. Ha dei valori, con all’interno giocatori di spessore e si respira uno bello spirito.

Sono stati mesi emozionanti, belli, soprattutto da aprile in poi. Non ho avuto il tempo di godermi tutto, però. Da quando è stata ufficializzata la mia riconferma, ho preso la penna e il telefono e non ho mollato un attimo. Sto dando tutto me stesso per permettere a mister Nisticò, allo staff, di avere gli strumenti migliori. Questa stagione tra i prof. è strameritata per tutti noi, vogliamo vivercela con le armi giuste. Lotteremo ogni partita, contro chiunque, perchè il nostro obiettivo è la salvezza.

Esordiremo affrontando (in trasferta ndr) due grandi realtà del calcio italiano, sarà emozionante partire forte così. Sia con l’Arezzo in Coppa Italia che con la Sambenedettese in campionato. Ci troveremo di fronte due stadi caldi e appassionati. A prescindere dai viaggi e dalle ore in pullman, sarà qualcosa di indimenticabile questo girone B.

Per quella che è la mia storia e quella della mia famiglia, ossia una tradizione di portieri, avere al mio fianco Stefano Sorrentino in qualità di DT del Bra è straordinario. Mi supporta, mi aiuta, dandomi ancora più carica e grinta in quello che faccio.

Il Bra è un’ottima squadra, darà filo da torcere a tutti. Manca ancora qualcosa a livello di organico ma ci stiamo lavorando. Il mercato è ancora lungo, sappiamo quali caselle ci servono. Siamo presenti, vivi, attivi. La mia e la nostra idea è quella di mettere a disposizione dell’allenatore, in tutti i ruoli, un organico pronto. I ragazzi riconfermati e che sono reduci dal trionfo in Serie D, avranno quel qualcosa in più, quella magia dentro.

In stretto contatto con il presidente Germanetti e con la dirigenza, sto lavorando in maniera assillante per cercare di riavvicinarci il prima possibile in Piemonte. Dover viaggiare per giocare in casa è una situazione dura per tutti, lo sappiamo bene. Con la speranza che i lavori a Bra partano quanto prima“.