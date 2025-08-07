«Scenario perfetto qui si fa la storia»

Gli scenari mozzafiato, tra montagna e colline, colline e montagna. I borghi: pieni di fascino, ricchi di storia, conservati con cura. E poi – perché no? – il tartufo e il vino (e la grappa di Romano Levi). Ma anche il ciclismo: il Giro d’Italia, soprattutto (e ovviamente), però pure il Tour de France e, adesso, La Vuelta a España. Quando hai vissuto la Provincia Granda, con puntate frequenti e sempre piacevolissime da Torino, ti porti dietro tutto questo ovunque tu sia, ovunque tu viva. Magari a Roma, così lontana per cultura, ritmi, organizzazione, oppure a Milano, che lontana non è poi troppo quanto a chilometri, ma inevitabilmente è un altro mondo per vita, metodi, modi. E se qualcuno – non molti, per fortuna – conosce poco l’unicità di questa terra, tutti nel mondo dello sport sanno quanto conti Cuneo nella storia del ciclismo.

Se chiedete a un esperto quale sia la tappa indimenticabile del Giro d’Italia, ti dirà quasi certamente la Cuneo-Pinerolo del 1949. E probabilmente la risposta non sarà diversa se gli domandate quale sia la tappa iconica di tutti i grandi giri, Tour e Vuelta inclusi: la Cuneo-Pinerolo del Giro 1949. Suvvia, non la conoscete? Quella dei 192 chilometri di fuga di Fausto Coppi, del duello a distanza con Gino Bartali arrivato staccato di undici minuti, dell’annuncio di Mario Ferretti ai milioni di italiani che erano incollati alla radio (all’epoca si usava così): “Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi”. Una citazione che è diventata leggenda e che spesso è stata poi usata anche in altri contesti, in discipline sportive differenti. Perché a volte anche i giornalisti fanno la storia. Ebbene, da quel momento la Provincia Granda – che già era una terra di ciclismo – è diventata un elemento fondamentale di tante edizioni del Giro, quasi tutte, ed è stata attraversata anche dal Tour. La partenza della Vuelta edizione 2025 completa l’opera: quanti sono i territori che possono vantare un simile record, avere ospitato tutt’e tre le grandi corse a tappe?

Ho avuto il privilegio di far parte delle redazioni di tutt’e tre i quotidiani sportivi italiani: un decennio a Tuttosport, qualcosa in più al Corriere dello Sport, adesso dal 2022 alla Gazzetta dello Sport. Torino, Roma, Milano. Quando ho completato il cerchio mi hanno fatto notare che erano pochi – si contano sulle dita di una mano o poco più – quelli che avevano casualmente compiuto il percorso completo. Se vogliamo scherzare, possiamo dire che è un po’ come correre il Giro, il Tour e la Vuelta. Oppure ospitarli tutti quanti. Quello che posso affermare senza timore di essere smentito, è che in tutte queste realtà – da Torino a Milano passando per Roma – la Provincia Granda viene vista come la terra di un ciclismo eroico eppure moderno, antico eppure sempre sorprendente. Del resto viviamo in un’epoca d’oro per chi ama la bicicletta: raramente, forse mai, c’erano stati tanti grandi campioni tutti assieme; raramente le stelle hanno pensato, come fanno oggi, non solo a vincere ma anche a divertire e divertirsi, attaccare e rischiare, sfidare gli avversari guardandoli negli occhi senza temere di essere battuti.

Quando, alla fine di agosto, la Vuelta attraverserà il Piemonte, vivrà immersa nella leggenda del ciclismo. E ci saranno sicuramente campioni che proveranno a scrivere su quelle strade altri capitoli meravigliosi. Lo scenario è perfetto, il percorso è ideale. È qui, su queste strade, che si può fare la storia.

A cura di Stefano Agresti