Passione “caliente” e leggenda lungo strade coraggiose

La Vuelta a España 2025 è molto più di una corsa ciclistica: è un tributo alla memoria, all’epica dello sport, alla resistenza umana e alla passione collettiva. Novant’anni dopo la sua prima edizione, questa corsa si appresta a vivere una delle stagioni più significative della sua lunga storia, con un percorso che abbraccia quattro nazioni e un parterre di corridori mai così ricco e competitivo.

Nata come sorella minore del Giro d’Italia e del Tour de France, la Vuelta si è trasformata negli anni in un evento unico per carattere e imprevedibilità. Più breve e compatta rispetto agli altri due grandi giri, ma anche più aspra, nervosa e selettiva. La sua identità si è formata su salite secche, strade calde e scenari naturali mozzafiato, accompagnati da un pubblico appassionato (possiamo dire caliente) che ha sempre saputo accogliere i campioni di casa e gli eroi internazionali. Il 2025 celebra un’edizione storica non solo per la ricorrenza, ma per le aspettative che la precedono. In un ciclismo che cambia rapidamente, dove i ruoli si mescolano e le generazioni si sovrappongono, la Vuelta diventa specchio perfetto di questa transizione. Mai come ora, infatti, si percepisce un ricambio generazionale così marcato, con giovani già leader e veterani chiamati a difendere il proprio spazio in un mondo che corre sempre più veloce.

Il percorso di quest’anno parte dall’Italia, o meglio dal nostro Piemonte: una scelta simbolica e affascinante e a suo modo storica, prima di attraversare le Alpi francesi e i Pirenei andorrani, per poi disegnare una lunga traiettoria che tocca i punti cardinali della Spa­gna: dalle Asturie all’Andalusia, dalla costa alla Meseta, fino al traguardo madrileno. Tutto in questa edizione sembra costruito per lasciare il segno: il terreno, vario e selettivo, con tappe brevi ma micidiali; le cronometro tecniche e limitate; e le salite mitiche come l’Angliru o il Tourmalet, che aggiungono un’aura leggendaria all’impresa. Ma non sono solo i luoghi a rendere la corsa speciale: sono gli uomini. I nomi annunciati fanno tremare i polsi a chiunque ami questo sport. Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Remco Evene­poel, Juan Ayuso, João Almeida, Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, Egan Bernal: la Vuelta 2025 promette duelli quotidiani tra corridori di caratura assoluta, capaci di infiammare ogni tappa con stili e ambizioni differenti.

E l’Italia, che spesso ha avuto con questa corsa un rapporto complicato, torna finalmente con una generazione pronta a osare. Giulio Ciccone, Antonio Tiberi, Giulio Pellizzari, ma anche Filippo Ganna e Lorenzo Milesi sono pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti, nelle fughe, nelle salite, a cronometro e magari anche in classifica. Il 2025 non sarà un anno qualunque. Sarà l’anno in cui la Vuelta proverà a raccontare una nuova leggenda, nel solco delle tante scritte in passato. Un appuntamento che, come sempre, non premia solo i più forti, ma i più audaci. E chi saprà osare, potrà entrare nella storia.

Nel procedere con la presentazione delle squadre della corsa, una premessa è d’obbligo. Il giornale è chiuso tre settimane prima della partenza. Ci auguriamo ovviamente di riuscire nell’intento di fornire ai lettori della Rivista IDEA un quadro il più realistico possibile circa la composizione dei team al via, ma motiviamo sin d’ora eventuali modifiche nelle liste d’iscrizione.

Partendo, in rigoroso ordine alfabetico, l’Alpecin-De­ceuninck porta una formazione votata alle tappe esplosive e alle volate intermedie. Con Jasper Philipsen come uomo veloce e corridori come Sören Kragh Andersen e Van der Poel, può sorprendere.

Arkea-B&B Hotels punta su un mix di esperienza e giovani emergenti. Elie Gesbert e Clément Champoussin po­trebbero animare le tappe collinari e di media montagna. Bahrain Victorious arriva con grandi ambizioni di classifica grazie a Santiago Buitrago e Damiano Caruso. Una squadra equilibrata che può incidere anche nelle fughe.

Caja Rural-Seguros RGA e Burgos-BH, le due professional spagnole, correranno all’attacco per lasciare il segno davanti al pubblico di casa. Obiettivo: almeno una tappa. Cofidis si affida alla solidità di Guillaume Martin e a Jesús Herrada. Corridori generosi, capaci di inserirsi in azioni da lontano e raccogliere successi parziali.

Decathlon AG2R La Mondiale Team punta sulla costanza di Felix Gall e sulla crescita di Ben O’Connor. Una formazione interessante per la top 10 e tappe di montagna.

EF Education–EasyPost ha uno dei roster più imprevedibili e spettacolari. Richard Carapaz, olimpionico e già vincitore del Giro, guida una formazione fatta per attaccare. Con lui ci saranno Hugh Carthy e Ben Healy, entrambi capaci di vincere tappe e inseguire la classifica. Guerreiro, Chaves e Bissegger completano un gruppo costruito per cercare la gloria di giornata, ma con una concreta possibilità di lottare anche per un piazzamento finale importante. L’EF non ha paura di perdere, e questo la rende pericolosa.

Groupama-FDJ propone Lenny Martinez, talento purissimo, accanto al più esperto Rudy Molard. Attaccanti da lunga distanza e occhi puntati sul futuro.

Ineos Grenadiers, un tempo dominatrice assoluta, è oggi in una fase di ricostruzione, ma resta una delle squadre più solide. Carlos Rodríguez ha tutte le carte in regola per fare il salto definitivo. È intelligente, regolare, esplosivo quando serve. Già protagonista al Tour 2023, può trovare nella Vuelta un terreno più adatto al suo modo di correre. Accanto a lui, il grande punto interrogativo è Egan Bernal.

Il colombiano ha già vinto Tour e Giro, ma l’incidente del 2022 ha segnato la sua carriera. Ogni suo colpo di pedale oggi è una vittoria, ma la domanda è: può davvero tornare a lottare per un podio? Se sì, la Vuelta 2025 potrebbe essere il momento del riscatto. Completano la formazione Arensman, Pidcock e Turner, pronti a colpire nelle tappe da classiche o nelle fughe da lontano.

Intermarché-Wanty porta con sé Louis Meintjes e Mike Teunissen: una squadra compatta, adatta a cacciare tappe e inserirsi in fughe pericolose.

Israel – Premier Tech si presenta con esperienza e concretezza: Michael Woods e Dylan Teuns saranno le punte per le tappe più mosse. L’Italia, finalmente, si presenta con qualcosa di più della semplice speranza.

Lidl-Trek ha messo insieme una formazione con tre punte e diversi outsider di lusso. Giulio Ciccone cercherà la maglia dei Gpm, Antonio Tiberi punta alla classifica generale e Giulio Pellizzari potrebbe essere la grande sorpresa. Tiberi ha mostrato qualità da leader al Giro, e la Vuelta potrebbe premiarlo con minore pressione e tappe più esplosive. Ciccone è un attaccante puro: lo vedremo in fuga, nei finali da classica, nei tapponi. Pellizzari, classe 2003, è la scommessa più romantica: talento puro, voglia di attaccare, incoscienza da campione. A supportare il gruppo, nomi di grande solidità: Filippo Ganna, che sogna una vittoria contro il tempo, e Lorenzo Milesi, fondamentale nel lavoro oscuro. È una formazione completa, aggressiva, finalmente degna delle aspettative italiane.

Lotto Dstny schiera un gruppo giovane ma ambizioso, con Andreas Kron e Lennert Van Eetvelt, pronti a sorprendere nelle frazioni intermedie. La Movistar è la squadra di casa, e in un’edizione che tocca così profondamente la Spagna, non può permettersi di recitare un ruolo secondario. Enric Mas è il capitano designato, ma sa che è l’ultima chiamata per vincere davvero. Dopo anni passati a inseguire podi, il maiorchino deve osare. Con lui, giovani interessanti come Iván Romeo e Pelayo Sánchez, e gregari d’esperienza come Rojas e Aranburu. La forza di questa squadra sarà il tifo: sulle salite spagnole, i corridori Movistar avranno la spinta di migliaia di voci. Resta da capire se basterà.

Q36.5 Pro Cycling Team è la squadra rivelazione: formazione svizzera con corridori aggressivi come Gianluca Brambilla e Matteo Moschetti, pronti a sorprendere.

Red Bull – Bora – hansgrohe punta su Aleksandr Vlasov e Jai Hindley. Entrambi possono ambire al podio, soprattutto se riusciranno a limitare i danni nelle cronometro.

La Soudal Quick-Step si presenta con ambizioni più contenute ma una formazione solida e imprevedibile. Il giovane Ilan Van Wilder potrebbe avere finalmente un’occasione da capitano, mentre Jan Hirt e Louis Vervaeke saranno pedine preziose per le tappe di montagna e le fughe. Manca un favorito per la classifica, ma il team belga resta capace di lasciare il segno con intelligenza tattica e coraggio.

Team Jayco AlUla fa leva sulla regolarità di Eddie Dunbar e la velocità di Dylan Groenewegen. Obiettivi diversificati tra tappe e classifica.

Team Picnic PostNL, nuova realtà dal profilo fresco, cercherà visibilità con fughe e attacchi da lontano. Curiosità per i giovani provenienti dal vivaio olandese. A prendere il via da Torino sarà una Visma | Lease a Bike decisa a confermare la propria egemonia. La squadra olandese, regina del 2023 con la storica tripletta dei grandi giri, arriva alla Vuelta con una formazione esperta, agguerrita e profonda. Jonas Vingegaard è il punto fermo: il due volte vincitore del Tour de France è l’uomo simbolo di questa generazione, capace di dominare con apparente facilità anche nei momenti più drammatici. Ma accanto a lui ci sarà anche Sepp Kuss, lo statunitense che proprio alla Vuelta ha vissuto la sua favola da gregario a leader nel 2023. Se le gerarchie saranno chiare o fluide lo si capirà strada facendo, ma il potenziale di questo duo è spaventoso. La rosa a supporto è costruita con intelligenza: Jorgenson, Kelder­man, Valter e Tulett sono nomi versatili, solidi, capaci di fare la differenza nei momenti chiave. La Visma non punta solo alla classifica generale: è in grado di controllare, isolare avversari, attaccare con uomini di seconda fascia e gestire la corsa giorno per giorno. È una macchina da guerra che non improvvisa ma calcola tutto, e proprio per questo incute timore a ogni rivale.

La Uae Team Emirates è forse la squadra più completa in assoluto. L’assenza di Tadej Pogacar, impegnato nella storica doppietta Giro-Tour, non ha ridotto le ambizioni: anzi, le ha redistribuite. Juan Ayu­so è ormai maturo per puntare a vincere un grande giro. Il giovane talento spagnolo, terzo già nel 2022, si presenta con una condizione eccellente e un percorso perfetto per le sue caratteristiche. João Almeida, suo compagno e possibile co-leader, è il corridore più regolare dell’intero gruppo: non crolla mai, non fa scintille ma guadagna ogni giorno qualcosa. Dietro di loro una corazzata: Jay Vine per la montagna, Marc Soler per le giornate folli, Mikkel Bjerg per il passo, Ivo Oliveira e Novak per la gestione quotidiana. La Uae ha le armi per ogni terreno, e ha mostrato in altre corse la capacità di adattare il proprio stile di corsa in modo camaleontico. L’im­pres­sione è che Ayuso sia pronto per il grande colpo davanti al pubblico di casa.

Xds Astana Team si presenta con ambizioni minori, ma qualche carta interessante: Alexey Lutsenko resta l’uomo più rappresentativo. In chiusura, una riflessione è d’obbligo. Mai come quest’anno la Vuelta sembra intrecciare il filo dell’incertezza con quello della speranza. Inc­er­tezza, perché molte squadre hanno annunciato i propri leader con settimane di anticipo, ma restano ampi margini di cambiamento nei roster fino all’ultimo. Speranza, perché accanto ai nomi già affermati – Vingegaard, Ayuso, Almeida, Ganna, Ciccone, Carapaz – emergono con forza nuovi volti, pronti a prendersi la scena. I grandi giri sono da sempre laboratori di trasformazione, e la Vuelta, con il suo fascino secco, violento, diretto, è forse il più rivelatore. Qui non si vince solo con la forza, ma con l’istinto. Non basta essere forti: bisogna essere pronti, reattivi, spregiudicati. E questo 2025 potrebbe regalare proprio il passaggio di testimone fra una generazione dominante e un’altra affamata. Saranno tre settimane di passione e calcolo, di fughe e strategie, di sconfitte brucianti e colpi di genio. Ma soprattutto, saranno tre settimane in cui chi ama il ciclismo potrà vedere, giorno dopo giorno, la costruzione di una nuova leggenda. La Vuelta è caliente, e chi saprà scaldarsi nel fuoco della sfida potrà scrivere la storia.