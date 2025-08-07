«Ma per rivitalizzare il ciclismo italiano servirà ben altro»

Ha portato la Roja sul podio di Ma­drid nel 2015, esattamente dieci anni fa, ha indossato la maglia di leader della classifica generale nei tre grandi giri e ora continua a vivere in maniera totale la sua passione per il ciclismo. Ecco perché Fabio Aru avrà un posto in prima fila alla partenza piemontese della Vuelta.

Un decennio dopo, che emozioni vive ricordando il suo grande successo alla Vuelta?

«Ci pensavo proprio mentre pedalavo qualche giorno fa. Immaginavo di essere maturo a 25 anni, invece, guardandomi indietro, ho avuto la conferma che l’esperienza è fondamentale: vorrei poter avere la consapevolezza di oggi e la giovinezza di 10 anni fa».

Affronterebbe quegli anni in maniera diversa?

«Quando ottieni i risultati, vieni catapultato in un vortice che quasi non ti consente di godere dei traguardi raggiunti. Io sono stato abituato a voltare subito pagina verso l’obiettivo successivo: non ti adagi dopo le vittorie, ma sei sempre sotto stress, oggi invece sono sempre alla ricerca della migliore versione di me stesso. Durante la carriera da professionista, ho anche subito contraccolpi da risultati negativi: quando qualcosa va storto, vieni subito additato e giudicato, ma col tempo ho imparato a gestire questi aspetti anche perché la vita di tutti i giorni non va sempre bene, le sfide e le difficoltà sono all’ordine del giorno».

Come vede il ciclismo di oggi, sempre più trasversale, sempre più popolare, anche grazie a dei campioni che monopolizzano le corse?

«Il ciclismo di oggi può celebrare grandi campioni. Po­gacar è un personaggio unico, il ciclista più forte di tutti i tempi, è un vincente, vuole sempre mettersi alla prova. Oltre a dare spettacolo nelle corse a tappe, riesce a monopolizzare anche Fian­dre, Ro­u­baix, Sanremo: sta scrivendo pagine indelebili del ciclismo. Faccio il tifo per lui, siamo stati compagni di squadra ed era in camera con me quando vinse la sua prima gara da professionista. Lo stimo tantissimo. Non penso che sia solo l’avvento di Tadej il motivo della popolarità del ciclismo, ma è uno sport che crea community, amicizia, lo vedo quotidianamente anche nelle Academy in Sardegna che seguo, ti fa superare i limiti personali: è questo che piace alla gente. Certo, sarebbe stato bello vedere il campione sloveno alla partenza della Vuelta dal Piemonte l’anno dopo la vittoria del Tour scattato proprio dal­l’I­talia. Ha già vinto tantissimo, ma gli manca proprio la corsa spagnola».

I grandi eventi in Piemonte che alimentano la passione per il ciclismo possono rappresentare un volano per il movimento italiano?

«Il Piemonte, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere una regione molto vicina al ciclismo, devo fare i complimenti a chi è stato artefice di questo, ma non può bastare per rinvigorire il movimento nazionale. Per avere grandi professionisti, come abbiamo avuto negli anni scorsi, serve fermento nel settore giovanile. Quando iniziai a correre in Sardegna a 14 anni, ambivo a gareggiare in Toscana, Vene­to, Lombardia, le regioni di riferimento per gli eventi e per tutto il movimento: questo dava molti stimoli mentre ora mancano queste possibilità, anche a livello di squadre giovanili e Under 23».

A proposito di Grandi Giri, immaginiamo che lei abbia un legame particolare proprio con la corsa spagnola.

«La Vuelta è speciale perché negli anni è cresciuta costantemente, coinvolgendo atleti di altissimo livello che si battono su percorsi spettacolari. Sono davvero felice che prenda il via dall’Italia e sono certo che sarà un successo. È una gara impegnativa, con temperature alte, in alcune zone il meteo è costantemente incerto, le salite hanno pendenze importanti e mette di fronte i reduci dal Tour e chi ha preparato la corsa dopo il Giro».

La passione per il ciclismo è sempre accesa?

«Ho conservato la passione per la bicicletta, non sono ossessionato, ma ho il piacere di pedalare ancora e mi piace farlo con costanza. Consi­gli­e­rei a tutti di ritagliarsi un po’ di tempo per fare attività sportiva: serve davvero a stare meglio. Allo stesso tem­po, mi dispiace vedere alcuni professionisti che smettono perché nauseati dalla bicicletta. A volte penso a cosa si può aspettare un atleta quando smette: la maggior parte dei ciclisti non si immagina ciò che lo attende nella vita di tutti i giorni dopo l’agonismo. Sceso dalla bici, devi imparare una serie di cose che prima non conoscevi».

Come si vede tra 10 anni?

«Sto facendo nuove esperienze personali e lavorative, ho conosciuto da vicino il mon­do amatoriale, collaborando con aziende ed eventi. Mi pia­ce continuare a crescere, ad allargare gli orizzonti, mantenendo il legame con uno sport che mi ha dato tanto. Sono davvero grato al ciclismo». Nel frattempo, una promessa: «Ci vediamo alla grande partenza della Vuelta in Piemon­te».

ALBERTO FUMI