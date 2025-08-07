Italia-Spagna quella rivalità che si rinnova

Ci sono rivalità che scoppiano come temporali e altre che scavano come il tempo. Quelle tra italiani e spagnoli nel ciclismo appartengono alla seconda categoria. Non esplodono, ma si insinuano. Sotto il casco, nel cuore, sulla ruota dell’altro. La Vuelta, la corsa meno raccontata e forse per questo più sincera, è il palcoscenico prediletto per questo duello silenzioso. Una rivalità fatta di stile, di sguardi, di gesti misurati. Cominciò nel 1956, con Angelo Conterno e Jesús Loroño. Loroño era il simbolo del ciclismo spagnolo post-bellico, basco tenace e amato come un figlio da un pubblico che ancora portava negli occhi la fame e la polvere. Conterno era piemontese, langhetto di origine e santenese di adozione, geometra della bicicletta, nessun eccesso, solo regolarità. Loroño attaccava, Conterno resisteva. Alla fine, vinse l’italiano. La Gazzetta dello Sport titolò: «La Spagna s’inchina al silenzio di Conterno». Marca, il giorno dopo, scrisse: «Conter­no ha vinto con l’arma più temuta: la pazienza». Sempre schivo e taciturno. Gli eroi veri, spesso, non hanno bisogno di raccontarsi.

Nel 1981, un altro piemontese d’adozione, Giovanni Bat­ta­glin, vinse la Vuelta sottraendola con eleganza e costanza a Marino Lejarreta, scalatore basco amato per il suo cuore generoso. Battaglin aveva già vinto il Giro dell’Appennino e il Giro del Trentino quell’anno. Si presentò alla partenza della Vuelta come un reduce, non come un favorito. Ma pian piano, chilometro dopo chilometro, cominciò a logorare la corsa. Lejarreta lo sfidava ad ogni salita, ma non bastava. «Era come combattere contro un muro di velluto», disse anni dopo a El Diario Vasco. Battaglin fu l’ultimo corridore del XX secolo a firmare la doppietta Vuelta-Giro. Dopo il traguardo di Madrid, disse: «Non ero il più forte. Ma ero quello che sbagliava di meno».

Nel 1991, una delle Vuelte più sottili nella sua crudeltà vide trionfare Melcior Mauri. Un outsider, uno che non faceva rumore. Ma vinse con una crono perfetta e una difesa da fortezza medievale. Gianni Bugno, favoritissimo, si fece sfuggire la corsa quasi senza accorgersene. «Non mi sono accorto che era così avanti – disse – e quando l’ho capito era troppo tardi». Mauri replicò con eleganza: «Non ero tra i nomi da prima pagina, ma ho fatto quello che si deve fare: correre con testa e cuore». La rivalità si consumò tra microfoni e pedali, senza una sola vera battaglia in salita, ma con il sapore amaro di una vittoria sfuggita per presunzione.

Negli anni Novanta, la leggenda e la scienza si incontrarono sulle strade del Tour e della Vuelta, con Marco Pantani e Abraham Olano come incarnazioni viventi di due filosofie. Pantani era il vento che urla nei tornanti. Olano, la tabella Excel che prende forma umana. Alla Vuelta non si incontrarono nel loro momento migliore, ma nel Tour del 1998 sì. Olano, campione del mondo a cronometro, dichiarò a Cycling Weekly: «Quando Pantani parte, è come se il gruppo si svuotasse. Pedala con una rabbia che fa paura». Pantani non parlò. Gli bastavano le gambe. Lo staccò sui Pirenei, gli tolse il fiato e lo lasciò lì, tra i fantasmi. In una tappa verso Les Deux Alpes, Olano dichiarò: «Marco è come la nebbia. Sai che arriverà, ma non puoi farci niente».

Nel 2003 toccò a Gilberto Simoni e Roberto Heras, due che in salita parlavano la stessa lingua: quella della sofferenza. Ma Simoni, toscano ruvido, usava anche le parole. «Heras vince perché corre in Spagna, e ha metà delle tappe disegnate su misura», disse al Corriere della Sera durante la Vuelta. Heras, uomo di poche parole, rispose in cima all’Angliru: lo staccò in silenzio, senza voltarsi. Dopo il traguardo: «Simoni è forte, ma io corro per vincere, non per parlare». Quel giorno nacque un rispetto duro, come quello tra due pugili che si sono dati tutto.

Poi arrivarono gli anni Due­mila, e con essi una rivalità moderna, quasi cavalleresca: quella tra Alberto Contador e Vincenzo Nibali. Due corridori che sembravano nati per affrontarsi, eppure sempre con uno sguardo da amici in trincea. Alla Vuelta 2014, Contador vinse dopo una caduta al Tour che lo aveva messo fuori gioco. Nibali era il favorito, ma Contador, come un torero che torna all’arena per un ultimo duello, tirò fuori una corsa da manuale. «Con Nibali è sempre una sfida mentale oltre che fisica» dichiarò. Nibali replicò: «Contador ha la testa dei grandi. Quando attacca, sai che lo farà. E sai che non puoi fermarlo». Quella Vuelta fu una delle più belle degli ultimi vent’anni. Nella penultima tappa, in Galizia, si scambiarono una stretta di mano a telecamere spente. Un gesto da uomini veri. Un passaggio di testimone tra due scuole: quella romantica e quella strategica.

In mezzo, ci sono storie minori che sembrano inventate da uno scrittore.

Francesco Moser, secondo nel 1977, ricevette una statuetta di Don Chisciotte da un anziano tifoso. «Tu sei quello che lotta contro il vento», gli disse. Lui, con sorriso trentino, rispose: «E anche contro il caldo. Ma mi serve un caffè vero».

Damiano Cunego, nel 2006, perse una cronometro per aver rallentato a dare il cinque a un gruppo di bambini. «La vittoria passa. Quegli occhi restano», disse. Ivan Basso, analitico e glaciale, venne ribattezzato El Pro­fesor dalla stampa spagnola durante la Vuelta 2009. «Ogni attacco sembra calcolato al millimetro», scrisse Marca. Alejandro Valverde, suo rivale e poi compagno in tante battaglie, dichiarò: «Quando c’è un italiano davanti, sai che dovrai sudare doppio. Ma quando è Basso, sai anche che se lo prendi oggi, domani te la fa pagare».

Italia e Spagna, due modi diversi di vivere il ciclismo. L’una con la passione, l’altra con l’orgoglio. L’una con il gusto dell’estetica, l’altra con la fame della terra. Due culture che non hanno mai smesso di studiarsi, misurarsi, rispettarsi. Nelle salite della Vuelta, in particolare, questa rivalità assume un senso più profondo. Qui si corre contro il tempo, contro il caldo, contro l’indifferenza. E spesso, contro sé stessi. È una rivalità che non ha bisogno di grandi dichiarazioni, ma che si riconosce in ogni attacco, in ogni silenzio, in ogni sguardo rivolto indietro per capire dove sia l’altro.

Perché non esiste vittoria più vera di quella conquistata davanti a un grande rivale. E tra italiani e spagnoli, quando uno vince, l’altro sa che non è mai per caso.