«Dopo Tour e Giro passo sotto casa pure con La Vuelta»

È il ciclista di casa, nato ad Alba 28 anni fa, cresciuto a Montelupo Albese, svezzato ciclisticamente sulle strade che si inerpicano si­nuose sulle colline famose nel mondo per la loro bellezza e per i pregiati vigneti che ospitano. Matteo Sobrero conquisterà una sorta di tripla corona: non ha ancora vinto le tre principali corse a tappe del mondo, ma ad agosto completerà il tris, partecipando alla Vuelta che passerà proprio sotto casa sua.

«La corsa spagnola è l’obiettivo della squadra di questa fase della stagione, una gara speciale che prende il via proprio dal mio Piemonte. Effettivamen­te, il passaggio di Giro e Tour sulle strade su cui sono cresciuto e mi alleno tutt’ora, adesso arriva questa partenza ufficiale della Vuelta: posso dire di aver gareggiato nei tre grandi giri passando sotto casa, è molto affascinante questa cosa».

Che differenza c’è tra le tre grandi corse a tappe?

«Il Tour è un evento enorme, ha un’immagine mediatica incredibile, lo percepiamo an­che noi corridori: è la corsa più importante del mondo, la più seguita, il livello è sempre altissimo ed è anche molto duro. Da italiano, il Giro è la corsa preferita: il tracciato regala grandi emozioni, transitiamo in posti bellissimi e mi offre sempre uno spunto in più. La Vuelta, che ho già corso, si disputa verso il finale di stagione, sembra apparentemente più rilassata delle prime due grandi corse, ma si va fortissimo: quest’anno affronteremo le montagne nel nord della Spagna, ci sono salite durissime, ma in quella zona i tifosi sono particolarmente caldi, fanno venire la pelle d’oca grazie al loro tifo caloroso. La mia squadra, la Red Bull – Bora – Hansgrohe, sarà a supporto del capitano Jay Hindley: lotteremo per la classifica generale, ma sono certo che saremo spesso all’attacco, cercando qualche fuga importante».

Da professionista, ha sempre gareggiato con squadre internazionali, ma sembra che abbia le radici ben piantate nelle sue zone di origine: è così?

«Sono cresciuto ciclisticamente in Italia, poi ho iniziato la carriera da Under 23 e professionista in squadre straniere, pur conservando con cura il bagaglio di conoscenze e abitudini imparate in Italia, compresa l’alimentazione sana e semplice. Sono felice di questo scambio culturale, si impara molto, ognuno mi ha trasmesso qualcosa. Dico sempre che tutta la mia vita è nella mia valigia: sono sempre in giro, ma quando riesco a stare un po’ a casa, mi godo al massimo quei momenti. Vivo in Svizzera con la mia compagna, ma il mio cuore rimane sempre ad Alba e sulle sue colline: tutte le volte che torno, ho la conferma che quello è il posto più bello del mondo».

Trova anche motivazioni ag­giuntive quando si allena nelle Langhe?

«Devo ammettere che le giornate più belle sono quelle di scarico, ti godi il paesaggio facendo i giri da cicloturista. In questi anni penso di aver girato tutte le strade possibili e immaginabili, scoprendo angoli sconosciuti anche a chi vive in queste zone».

Alla Vuelta ritroverà anche Fi­lippo Ganna?

«Spero davvero che possa essere al via della Vuelta, an­che se al momento non so ancora che cosa farà dopo la caduta al Tour de France. La commozione celebrale non è da sottovalutare, ci sono passato anche io a inizio stagione e a volte può diventare un recupero più lungo di una frattura».

Il rapporto tra di voi è molto stretto (ricordiamo Sobrero è fidanzato con Carlotta, la sorella di Ganna), ma riuscite a non parlare di ciclismo quando vi incontrate?

«Condividiamo lo stesso lavoro, ma cerchiamo anche di sospendere il discorso bici quando ci troviamo. Il ciclismo è anche una grande passione e se su questo tema il confronto tra di noi è sempre molto piacevole e proficuo».

Matteo, ma lei che ciclista è?

«Eh… boh! Mio papà ha sempre detto che vado piano dappertutto».

Quindi è un ciclista completo…

«Mi sono sempre difeso bene a cronometro, in salita vado bene ma non sono uno scalatore puro, in volata posso dire la mia. La corsa dei sogni è la Milano-Sanremo, l’anno scorso ci ho provato, ero nel gruppo davanti: sono stato ripreso, ma essere tra i migliori mi ha dato molto morale. È una corsa du­rissima, difficile e poi ci sono i campionissimi di questa era che riescono a dare spettacolo anche su un semplice cavalcavia». Intanto, proverà a sognare e a farci sognare nella Vuelta più piemontese che mai.

A cura di Alberto Fumi