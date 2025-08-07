Connessioni è il Festival della Comunicazione di Cuneo organizzato ed ideato dall’Associazione Culturale ALL4U e torna per la quinta edizione! Dopo aver già annunciato alcuni importanti ospiti, nell’edizione di quest’anno vi è una importante novità che arricchirà ulteriormente la manifestazione: CIAK SIPARIO!

Domenica 14 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Toselli di Cuneo, si svolgerà lo spettacolo “Ciak, Sipario”, dedicato alle musiche da film, grazie alla collaborazione con l’Associazione Palcoscenico, giunto alla sua decima edizione! Biglietto unico 10 €, solo in vendita presso l’associazione Palcoscenico. Parte del ricavato andrà alla L.I.L.T..

Tale progetto è stato ideato nel 2013, sviluppato con l’intento di portare una maggiore conoscenza del mondo del teatro e della musica cinematografica in tutte le sue sfaccettature e nei suoi generi più vari. Quest’anno viene proposto per la prima volta all’interno della kermesse CONNESSIONI FESTIVAL!

CIAK SIPARIO si propone di creare all’interno di uno scenario cinematografico, una rappresentazione che abbracci più settori dello spettacolo, quello teatrale e musicale tutto dal vivo, con una scenografia fatta di scene di grandi film proiettati sul grande schermo. L’obiettivo è dunque quello di avvicinare e sensibilizzare, in particolar modo il mondo dei giovani talenti alla musica e al teatro con l’ausilio del mondo cinematografico.

Talentuosi ragazzi, interpreteranno dal vivo le musiche con vari strumenti e reciteranno spezzoni di scene dei film. Importante collaborazione con l’Associazione Palcoscenico con la partecipazione di Alfredo Matera: pianoforte, Luca Allievi: chitarra, Nicola Campanella: percussioni, Alfredo Matera: direzione musicale, Francesca Monte: direzione teatrale e Anna Petracca: direzione generale. Con la partecipazione del Raphosody Pop Choir.

La scenografia sarà caratterizzata da immagini cinematografiche e di spezzoni di film di animazione che scorreranno dietro di loro per creare così un turbinio di sensazioni visive e di ascolto nel pubblico partecipante.

Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali la Consulta Giovani di Cuneo, il Progetto H.A.R., il centro culturale “NUoVO” che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival.

L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC, del Comune di Cuneo e della Regione Piemonte ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.