Alpi del Mare 2025: l’analisi tecnica dei percorsi con i campioni delle granfondo

Percorso da 103 km con 2.000 m di dislivello per la Granfondo e distanza di 58 km con 1.000 m dislivello per la Cicloturistica alla scoperta di borghi storici e panorami mozzafiato tra Monregalese e Alta Langa

Per illustrare ogni aspetto del tracciato Granfondo, abbiamo raccolto le impressioni di Fabrizio Pasolini, Fondatore e Amministratore Delegato di Regola Bikes che ha curato in prima persona la tracciatura del percorso.

Inoltre, abbiamo interpellato cinque atleti granfondisti di caratura internazionale che hanno provato a fondo il percorso:

Roberta Bussone, vincitrice della Maratona dles Dolomites e de La Fausto Coppi:

Luca Cavallo, trionfatore della Maratona dles Dolomites, Sportful Dolomiti e Marmotte Alpes;

Martina Cavallo, prima classificata nella mediofondo femminile di Bra Bra e La Fausto Coppi;

Annalisa Prato, vincitrice de La Fausto Coppi, del Giro di Sardegna e della Blockhaus Marathon;

Matteo Raimondi, vincitore de La Fausto Coppi, della Granfondo di New York e de L’Etape du Tour de France Czech Republic

Analisi tecnica del percorso Granfondo

Il tracciato Granfondo Alpi del Mare si estende per 103 km, con 2.000 m di dislivello distribuiti su 7 salite, e offre un’esperienza che va ben oltre la sfida sportiva, trasformandosi in un viaggio tra borghi storici e panorami mozzafiato.

Caratteristiche generali

Distanza: 103 km

Dislivello: 2.000 m

Numero di salite: 7

Alternanza continua di sali e scendi e falsi piani

Paesaggi: colline del Monregalese e primi rilievi dell’Alta Langa

Il commento di Fabrizio Pasolini

“Ha tutta l’aria di una classica di fine stagione, ispirata al Lombardia o al Gran Piemonte, pur con una sua identità. In questa prima edizione si avverte l’entusiasmo di un debutto: il percorso è inclusivo e adatto a tutti, alternando tratti veloci e saliscendi che non concedono pause e richiedono concentrazione continua, tra tattica e resistenza.”

Il commento di Roberta Bussone

“La bellezza dei panorami si sposa a un percorso tecnicamente impegnativo, con salite nervose e tratti che richiedono attenta gestione del ritmo e delle forze. Un errore nella distribuzione delle forze può penalizzare nella salita finale di Mondovì Piazza: chi ha ancora energie può fare la differenza e riscrivere l’esito della giornata.”

Il commento di Luca Cavallo

“Ritmo, varietà e tecnica si intrecciano in una prova dove non basta avere buone gambe, ma serve saper interpretare ogni segmento, valutando terreno e momento giusto per osare. Ad esempio, la salita di Niella Tanaro–Vicoforte: il primo tratto è breve ma tosto, con pendenze al 9%, poi una discesa tecnica che mette alla prova manubrio e nervi, prima di risalire in modo incisivo, ideale per lanciare un attacco.”

Il commento di Martina Cavallo

“Il percorso non da tregua, grazie al susseguirsi di saliscendi e falsi piani che mantengono costantemente in tiro la gamba. La chiave è non strafare nelle prime fasi per non arrivare in riserva di energie alle ascese di Frabosa Soprana e all’ultima rampa che conduce a Mondovì.”

Il commento di Annalisa Prato

“Il vero punto di forza del percorso della Granfondo Alpi del Mare risiede nella fusione tra bellezza paesaggistica e varietà tecnica. Pedalare tra le colline monregalesi e i primi rilievi dell’Alta Langa richiede concentrazione per affrontare tratti vallonati, salite secche e continui cambi di ritmo. Poi c’è il GPM di Frabosa Soprana, 3 km già testati dagli U23 al Giro d’Italia Next Generation, perfetti per sferrare l’attacco decisivo.”

Il commento di Matteo Raimondi

“Ritengo importante pianificare l’approccio alle salite più impegnative. Chi vorrà far classifica dovrà prestare massima attenzione a Niella Tanaro–Vicoforte, al GPM di Frabosa Soprana e all’ascesa finale a Mondovì Piazza. Sono questi i segmenti che possono determinare la vittoria.”

La Granfondo Alpi del Mare: un tracciato poliedrico e completo

Con i suoi 103 chilometri, 2.000 metri di dislivello e 7 salite impegnative, sollecita al massimo sia la tecnica in discesa che la gestione tattica in salita.

Ogni segmento richiede scelte oculate – dal rapporto da utilizzare alle strategie di corsa per affrontare i punti più selettivi – e premia chi sa dosare ritmo, energie e concentrazione.

Allo stesso tempo, il percorso si snoda tra borghi medievali, vigneti e panorami di rara bellezza, trasformando ogni pedalata in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

La cura meticolosa nell’organizzazione rende la manifestazione non soltanto una sfida sportiva, ma anche una celebrazione del territorio, capace di unire agonismo e scoperta culturale in un’unica, avvincente avventura.

Cicloturistica: un viaggio alla portata di tutti

Oltre alla gara agonistica, la manifestazione propone una Cicloturistica non competitiva di circa 60 km tra borghi pittoreschi e colline incantevoli. Pensata per chi ama pedalare in compagnia e godersi il territorio con calma, è perfetta anche in e-bike che la rende accessibile a tutti.

La Cicloturistica è organizzata in collaborazione con Stefano Vitelli del GS Michelin Sporting Club.

GS Alpi e il “decano” Vittorio Mevio

La Alpi del Mare vede la collaborazione con il GS Alpi, organizzatore tecnico dell’evento, sotto la supervisione di Vittorio Mevio, pioniere delle granfondo in Italia fin dagli anni ’90. Sotto la sua guida il GS Alpi ha dato vita al circuito Gran Trofeo GS Alpi, con gare iconiche come Laigueglia, Alassio, Briko Torino, Gavia e Mortirolo. circuito del quale la Alpi del Mare è entrata a fare parte.

Da sempre i pilastri organizzativi del GS Alpi sono la sicurezza dei partecipanti con chiusura strade e scorte professionali e la promozione del territorio attraverso eventi di qualità.

Un weekend che celebra lo sport, la bellezza del territorio e le emozioni condivise

Ma la Granfondo Alpi del Mare è molto più di una gara: è un’esperienza per tutta la famiglia. Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza, il ritiro dei pacchi gara e il saluto delle autorità.

In serata, spazio alla Music Run, corsa competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyle, concerto live con The Beat Circus, street food e birra party.

Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con “We Love 2000”, tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21, il grande giorno:

ore 09:30 – partenza della Granfondo

ore 10:30 – partenza della Cicloturistica

ore 12:30 – pasta party per tutti i partecipanti

ore 14:30 – premiazioni ufficiali

ore 19:30 – cena di chiusura Gran Galà

Il weekend si preannuncia memorabile: un’occasione per vivere lo sport immersi in un’atmosfera di festa e condivisione, con il cuore rivolto alla promozione del territorio delle Alpi del Mare.

Iscrizioni aperte: anche con Imatra Coin, la moneta digitale degli sportivi

Iscriversi alla Granfondo Alpi del Mare è semplice e innovativo: tramite la piattaforma ENDU, con pagamento telematico tradizionale o utilizzando le Imatra Coin, la moneta virtuale dedicata al mondo dello sport.

Chi ha accumulato crediti digitali può ora usarli per vivere l’esperienza unica delle Alpi del Mare. Un’opzione moderna e sostenibile, che unisce tecnologia e passione per uno sport sempre più accessibile.

In alternativa, è possibile iscriversi anche attraverso i rivenditori ufficiali presenti in tutta Italia, pronti a offrire supporto e assistenza di persona.

Per maggiori informazioni: https://granfondoalpidelmare.com/iscrizioni/