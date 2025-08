A Cervasca nasce (e cresce) l’Ecostalla, modello concreto di agricoltura

È ufficialmente partito “Ecostalla – dare lavoro, trovare sostenibilità”, sottotitolo “Sos.Lavoro”, il nuovo progetto della Cooperativa Agricola e Sociale I Tesori della Terra, realizzato con il prezioso contributo della Fondazione CRC, della Banca CRS e di Sella SGR. Un’iniziativa che unisce inclusione sociale, sostenibilità ambientale e innovazione agricola, con l’obiettivo concreto di dare lavoro a persone in condizione di svantaggio, migliorando al tempo stesso le condizioni di vita degli animali e il benessere dei dipendenti della cooperativa.

“In un momento storico in cui fragilità sociali ed emergenze ambientali rischiano di moltiplicarsi, Ecostalla è la nostra risposta concreta – afferma Maurizio Bergia, presidente della Cooperativa –. È un progetto che parla di futuro, di dignità, di terra. Ringraziamo la Fondazione CRC, la Banca CRS e Sella SGR per aver creduto in questa visione e per aver deciso di sostenerla con convinzione”.

Lavoro vero, ambiente vero

Il progetto prevede due cicli semestrali di tirocini retribuiti: inserimenti lavorativi di persone con disabilità, fragilità sociali, storie di dipendenze o percorsi migratori. I tirocini si svolgeranno tra il caseificio e le attività agricole della cooperativa, secondo un piano personalizzato costruito insieme ai servizi sociali e sanitari del territorio (gli inserimenti lavorativi sono realizzati in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, la Fondazione Opere Diocesane di Fossano e Cuneo e le Caritas – Centri di Ascolto di Cuneo e Fossano, ASL e UEPE). Un’attenzione particolare sarà rivolta alla formazione sul campo e al successivo accompagnamento all’autonomia lavorativa.

Ma Ecostalla non è solo un progetto sociale: è anche un modello innovativo di allevamento a zero consumo di suolo, che utilizza compost organico per la lettiera delle vacche, energia da fonti rinnovabili e una struttura totalmente in legno, smontabile e rispettosa dell’ambiente. Il latte prodotto alimenta a km zero il caseificio della cooperativa, chiudendo un ciclo virtuoso di economia circolare e biologica.

Dalla fragilità alla possibilità

In un territorio dove la disoccupazione e l’esclusione sociale toccano percentuali preoccupanti (oltre 40.000 le persone assistite dai servizi sociali solo in provincia di Cuneo), iniziative come questa assumono un valore strategico. “Ecostalla è molto più di una stalla: è un luogo dove si coltiva fiducia – prosegue Bergia –. Qui il lavoro diventa cura, crescita, orizzonte. Per questo ringraziamo di cuore chi ha scelto di investire in questo progetto e in chi ne sarà protagonista”.

Grazie al sostegno della Fondazione CRC, della Banca CRS e Sella SGR, saranno coperte le spese di avvio, tutoraggio, formazione, attrezzature e promozione. Un contributo che si traduce in opportunità di lavoro dignitose, valore per il territorio e futuro sostenibile.

Una cooperativa che non si arrende

Nata nel 2001, la cooperativa I Tesori della Terra è oggi una realtà agricola e sociale tra le più attive del Piemonte: con 96 dipendenti, 25 volontari e una produzione biologica riconosciuta a livello nazionale, accoglie ogni giorno oltre 80 persone in percorsi di inclusione. Con Ecostalla, rilancia la sua vocazione: unire lavoro, agricoltura e solidarietà, tenendo insieme persone, animali e ambiente.