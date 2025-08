Coppa Italia Femminile: ecco il tabellone! La Freedom FC pesca subito una corazzata

La FIGC Femminile ha svelato il tabellone, il programma e gli accoppiamenti della Coppa Italia 2025-26. La competizione prenderà il via domenica 31 agosto con i preliminari fra neopromosse Trastevere-Vicenza e Venezia-Frosinone ed entrerà nel vivo con il primo turno nel weekend del 20 e 21 settembre. La Freedom FC Women pesca subito una corazzata ma giocherà in casa: al “Fratelli Paschiero” di Cuneo arriva il Bologna, reduce dal 4° posto nello scorso campionato e fra le maggiori candidate alla promozione. Data ed orario ancora da definire ufficialmente. La vincente se la vedrà con la Fiorentina.

Nel primo turno, entreranno in scena le squadre dalla posizione numero 9 alla 22 della graduatoria stilata dalla federazione, con gara secca da disputare in casa della squadra peggio piazzata; le squadre dalla posizione numero 1 alla numero 8, fra cui spicca la Juventus detentrice del trofeo, debutteranno infine negli ottavi di finale (20-21 dicembre), anche questi da disputare in gara secca in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria.

Quarti di finale e semifinali si giocheranno invece con gare di andata e ritorno, con quest’ultima in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria. La finale, infine, è prevista tra il 24 e il 25 maggio, con orario e sede da definire.

COPPA ITALIA WOMEN 2025-26, LA GRADUATORIA

1 – Juventus (detentrice del trofeo)

2 – Inter

3 – Roma

4 – Fiorentina

5 – Milan

6 – Lazio

7 – Como Women

8 – Sassuolo

9 – Napoli Women

10 – Ternana Women

11 – Parma

12 – Genoa

13 – Bologna

14 – Lumezzane

15 – Como 1907

16 – Cesena

17 – Brescia

18 – Res Women

19 – Arezzo

20 – Freedom

21 – Hellas Verona

22 – San Marino A.

23 – Trastevere

24 – Venezia

25 – Frosinone

26 – Vicenza

COPPA ITALIA WOMEN – LE DATE

Turno preliminare: 30-31 agosto

1° turno: 20-21 settembre

2° turno: 20-21 dicembre

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

TURNO PRELIMINARE – Domenica 31 agosto, ore 17*

Trastevere-Vicenza

Venezia-Frosinone

*in caso di parità al 90′ non si disputeranno i tempi supplementari ma la qualificazione sarà decisa ai tiri di rigore

PRIMO TURNO – Sabato 20-Domenica 21 settembre (tra parentesi la squadra testa di serie che attende la vincente dell’accoppiamento)

Brescia-Cesena (Juventus)

Venezia/Frosinone-Napoli Women (Sassuolo)

Hellas Verona-Genoa (Milan)

Freedom-Bologna (Fiorentina)

Arezzo-Lumezzane (Roma)

San Marino A.- Parma (Lazio)

Trastevere/Vicenza-Ternana Women (Como Women)

Res Women-Como (Inter)