Promozione Piemonte: ufficiale il calendario del Girone C 2025-26

Il Comitato Piemonte-VdA della LND ha diramato i calendari del calcio regionale per la stagione 2025-26. Per quanto riguarda il girone “cuneese” di Promozione, il Girone C, troviamo 12 squadre della Granda: Atletico Racconigi, Boves MdG, Busca, Infernotto, Moretta, Narzole, Pedona Calcio, Sant’Albano Stura, Saviglianese, Scarnafigi, Sommariva Perno, Valle Varaita. Ricordiamo che la Santostefanese è stata inserita nel Girone D.

Il torneo inizierà domenica 7 settembre e terminerà il 3 maggio 2026. Di seguito il programma della prima giornata e, in allegato, il calendario completo.

PROMOZIONE GIRONE C – IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (Domenica 7 settembre ore 15.30)

Atletico Racconigi – PancalieriCastagnole

Busca – Valle Varaita

Moretta – Csf Carmagnola

Narzole Calcio – Sant’Albano Stura

Pedona Calcio – Scarnafigi

Saviglianese – Infernotto

Sommariva Perno – Orbassano

Villafranca – Boves MdG

Calendario Promozione C 2025-26