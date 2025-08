Mostra dedicata alle origini e alla genealogia della famiglia Bergoglio a Valdieri

E’ ospitata nella Sala Consiliare del Comune di Valdieri la mostra dedicata alle origini e alla genealogia della famiglia Bergoglio organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, grazie all’opera del Vicepresidente e delegato per il Piemonte del Sodalizio, Cav. Pierangelo Calvo.

L’esposizione è stata allestita dal Presidente del Coordinamento Sabaudo, Milo Ferrua.

L’inaugurazione si terrà domenica 17 agosto alle ore 12.45 in Municipio, nell’ambito della XXXVI Festa di Sant’Elena a Sant’Anna di Valdieri, dopo la S. Messa celebrata dal Vescovo di Cuneo e Fossano, S.E.R. Mons. Piero Delbosco, alla presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, dal 1994 Presidente Internazionale del Sodalizio apolitico e apartitico intitolato alla “Regina della Carità”, fondato nel 1985 in Francia. Figlio di S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Savoia, Presidente onorario da 30 anni, il Principe Sergio è fedele alla giornata annuale a Sant’Anna e a Valdieri in ricordo dell’amata bisavola.

La mostra permette al pubblico di ammirare molti documenti e di ripercorre in modo sintetico, ma preciso il lavoro svolto come studiosi di settore di due ricercatori storici che hanno dedicato circa dieci anni fa, una particolare attenzione nel ricostruire l’albero genealogico della famiglia Bergoglio relativa al ramo di Jorge.

L’esposizione è già stata allestita in Piemonte, il 24 maggio 2025 presso il castello Provana di Collegno dei Baroni Cavalchini. Fino al suo richiamo a Dio nello scorso mese di gennaio, il Barone Guglielmo Balì gran croce d’onore e devozione in obbedienza era il Presidente onorario della delegazione italiana dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv e sarà ricordato nella preghiera durante la S. Messa celebrata domenica 17 agosto a Sant’Anna di Valdieri.

Committente dello studio fu l’allora Sindaco di Robella d’Asti, Prof. Giuseppe Turino, motivato dalla curiosità di scoprire i legami passati con le numerose famiglie Bergoglio originarie di questo piccolo villaggio di circa 500 anime incastonato tra le splendide colline del Basso Monferrato Astigiano, molte delle quali ancora residenti in loco.

La ricerca affidata al genealogista carmagnolese Mauro Novaresio ed allo storico e scrittore Marco Di Bartolo, grazie all’impegno profuso dai due ricercatori in molti archivi pubblici e privati, ha confermato la presenza già a partire dal XVI secolo degli avi di Jorge Bergoglio nel territorio robellese.

Grazie alla disponibilità degli autori, la ricerca è stata completamente riprodotta per essere esposta gratuitamente al pubblico.

L’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, vicina da sempre alle istituzioni ed associazioni religiose condividendo e contribuendo con esse gli scopi umanitari in cui da sempre è impegnata, ha voluto ricordare una famiglia piemontese attraverso questa ricerca esposta come mostra con il solo scopo di ricordare l’importanza della pace, parola sempre invocata dai Pontefici fino a S.S. Leone XIV.

cs