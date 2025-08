Il Castello di Casotto inaugura agosto con un weekend ricco di eventi

Incastonato tra i boschi delle Alpi Marittime a 1.090 metri di altitudine, il Castello di Casotto si prepara a vivere un agosto straordinario: la residenza sabauda sarà eccezionalmente aperta tutti i giorni per le visite guidate e nel primo weekend offrirà ai visitatori anche ottima musica, rievocazioni storiche, incontri culturali ed esperienze enogastronomiche.

Si comincia venerdì 1 agosto alle 17.00 con un ensemble femminile, le “Ring Around Roses” in concerto vocale tra antico e contemporaneo, in collaborazione con il FestivALcontrario. Alle 21.00 una esclusiva visita serale condurrà il pubblico tra le sontuose sale del Castello, fino alla storica Sala della Musica, dove le raffinate note barocche dell’Accademia Montis Regalis faranno rivivere le atmosfere delle corti sabaude. Un connubio perfetto tra arte, storia e musica in una cornice senza tempo.

Sabato 2 agosto alle ore 15.30 la conferenza “Le vie della scultura sulle Alpi Marittime nell’autunno del Medioevo” a cura di Fulvio Cervini, Professore Ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università degli Studi di Firenze e membro del consiglio di amministrazione del museo delle Gallerie degli Uffizi aprirà i tanti eventi della giornata. Si proseguirà alle 18.00 con il concerto “Estate in… Canto”, (evento inserito nel programma del FestivALcontrario) in cui si esibiranno il soprano Teresa Di Bari e il pianista Roberto Carlianò. In serata l’Apericena al Castello, a partire dalle 19.30 presso il bar interno, completerà la giornata con degustazioni a base di prodotti tipici del territorio. L’atmosfera sarà resa ancora più magica dalla musica dal vivo del duo Celtic Strings, che accompagnerà il pubblico con l’arpa celtica e sonorità irlandesi. L’ingresso è libero, con consumazione obbligatoria.

Domenica 3 agosto tornano le visite animate con partenza alle ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00. Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Garessio, il Castello si animerà con dame, cortigiani e personaggi in costume che accoglieranno i visitatori lungo il percorso. Un’esperienza immersiva pensata per grandi e piccoli, che farà rivivere l’atmosfera di corte in ogni dettaglio.

Il programma di agosto proseguirà con nuove visite serali animate (venerdì 15 e 22 agosto), osservazioni astronomiche (sabato 16 e domenica 24 agosto) e altri eventi in collaborazione con con Associazione Amici del Castello di Casotto, Comune di Garessio, Accademia Montis Regalis e Comune di Pamparato.

Il biglietto d’ingresso al Castello di Casotto ha un costo intero di € 12, mentre il ridotto è di € 10 ed è riservato a visitatori di età compresa tra i 6 e i 25 anni, ai residenti nei Comuni di Garessio e Pamparato, ai titolari dell’Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta e ai soci della Banca Alpi Marittime. L’ingresso è gratuito per i possessori della Card Musei, ovvero i titolari dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta (inclusa la Formula Extra) e della Torino+Piemonte Card.

Programma completo consultabile su: www.kalata.it/musica-storia-e-stelle-unestate-magica-al-castello-di-casotto

c.s.